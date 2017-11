Stand: 08.11.2017 08:04 Uhr

Schwertransport-Unfall: B 431 noch immer gesperrt

Nach einem Schwertransport-Unfall bleibt die Bundesstraße 431 zwischen Sankt Margarethen und Stuven (Kreis Steinburg) weiterhin gesperrt. Das teilte eine Polizeisprecherin am Morgen mit. In der Nacht zum Dienstag war der Schwertransporter in den Graben gekippt. Der Transporter hatte ein rund 40 Meter langes Bauteil einer Windkraftanlage geladen. Es dauerte bis in die Nacht, bis eine Spedition zunächst den Lkw und dann mit zwei Spezialkränen den 90 Tonnen schweren Mast geborgen hatte.

Schwertransport: Bergung beschäftigt Experten Schleswig-Holstein Magazin - 07.11.2017 19:30 Uhr Auf der B 431 bei St. Margarethen ist ein Schwertransporter mitsamt einem langen Bauteil für eine Windkraftanlage in einen Graben gerutscht. Die Bergung: Schwerstarbeit.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Windradmast jetzt in Brunsbüttel

Das Gesamtgewicht des Lastwagens inklusive Ladung beträgt rund 180 Tonnen. Nach der Bergung wurde der Windradmast auf einen anderen Lkw verladen, der es dann zum Elbehafen nach Brunsbüttel brachte. Von hier sollte das Teil ursprünglich verschifft werden. Hier wird der Hersteller den Windradmast begutachten und entscheiden, ob es aufs Schiff kommt oder für eine Reparatur zurück ins Werk muss.

Sperrung wohl bis zum Vormittag

Offen ist nach Angaben des beauftragten Bergungsunternehmens noch, wie der beschädigte Anhänger abtransportiert werden kann. Die B 431 bleibt weiterhin zwischen der B 5 und der Abzweigung nach Büttel in beide Richtungen gesperrt - das dürfte vor allem Autofahrer treffen, die die Elbfähre Glückstadt - Wischhafen nehmen wollen. Laut Straßenmeisterei wird die Sperrung am Vormittag aufgehoben.

Die aktuelle Verkehrssituation zeigen die Verkehrsmeldungen für Schleswig-Holstein.

90-Tonnen-Windmastteil im Straßengraben

























Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.11.2017 | 22:00 Uhr