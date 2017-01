Stand: 01.01.2017 15:02 Uhr

Schräger Kick füllt Pause für Wattolümpiade

Für die Teilnehmer ist sie einfach nur ein riesiger Schlamm-Spaß, für die Organisatoren dagegen ein echtes Organisations-Monstrum: die Wattolümpiade am Elbdeich von Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). Im vergangenen Sommer machten die Veranstalter das "dreckige Dutzend" voll, das zwölfte Spektakel war innerhalb einer Minute (!) ausgebucht. Wie schon während der Siegerehrung verkündet, legt der Verein der Freunde und Förderer der Wattolümpiade nun eine Verschnaufpause ein. Die "13. Wattolümpiade der Neuzeit" ist erst für 2018 geplant. Und trotzdem dürften seit dem Neujahrstag viele Fans auf der Homepage der Veranstalter unterwegs sein. Denn im kommenden Jahr gibt es nach Angaben der Organisatoren "keinen Kick im Schlick, dafür Dribblings auf'm Deich". Und das Anmeldefenster hat sich am Sonntag geöffnet.

Watt zum Gucken - die "Olümpiade" seit 2004















































"Das schrägste Fußballturnier Deutschlands"

Seit Sonntagmittag können sich Mannschaften für "das schrägste Fußballturnier Deutschlands" anmelden, das dann am Pfingstsonnabend, 3. Juni, stattfindet. Gekickt wird auf der begrünten Seite des Deichs an der Elbmündung. Pro Team werden 25 Euro Anmeldegebühr fällig. Das Geld füllt wie üblich den Spendentopf, aus dem die ehrenamtlichen Organisatoren Einrichtungen für Krebskranke unterstützen. Unter dem Motto "Schmutziger Sport für eine saubere Sache" hat der Förderverein durch die Wattolümpiade in den vergangenen zwölf Jahren nach eigenen Angaben mehr als 330.000 Euro zusammenbekommen.

Der Plan: Alle Anmeldungen berücksichtigen

Das schräge Fußballturnier hat die Spaß-Probe bereits bestanden. "Wir haben nach dem Aufbau für die Wattolümpiade immer mal wieder am Deich gespielt - aus Jux", sagt der Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer, Dirk Passarge. Einen Melde-Ansturm wie bei der Wattolümpiade erwartet er dennoch nicht: "Ich glaube nicht, dass für das Fußballturnier auch Mannschaften aus Süddeutschland anreisen." Der Plan ist, alle bis Ende Januar eingegangenen Anmeldungen zu sammeln und daraus einen Turnierplan zu basteln. "Es wird alles ein, zwei Nummern kleiner als sonst, aber ganz sicher ein olümpiareifer Spaß. So wie man ihn von uns gewohnt ist", verspricht Mitveranstalter Michael Behrendt. Der Eintritt für Zuschauer ist frei.

Das Turnier ist unabhängig von Ebbe und Flut

Anders als im Watt ist das Fußballturnier nicht tidenabhängig. "Wir können ja auf jeden Fall morgens anfangen", sagt Passarge. Man wolle möglichst allen passionierten "Wattleten" eine Teilnahme ermöglichen. Wobei: Ausschließen kann Passarge einen Melde-Stopp nicht: "Vielleicht müssen wir doch wieder einen Riegel vorschieben." Nicht, dass die organisatorische Verschnaufpause am Ende gar keine Verschnaufpause mehr wird.

