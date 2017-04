Stand: 25.04.2017 12:53 Uhr

Schneefall überrascht SH - auch auf den Straßen

Tief "Reiner" sorgt in Schleswig-Holstein für winterliche Verhältnisse im Frühling: Zunächst fiel am Dienstagmorgen an der Westküste Schnee. Von dort aus breiteten sich die weißen Flocken über das nördlichste Bundesland aus. Teilweise hagelte es. An manchen Stellen bildete sich Blitzeis. Egal ob in Flensburg oder Rendsburg - plötzlich gingen Fußgänger wieder unsicher über Asphalt und Kopfsteinpflaster. Auf der A 23 zwischen Heide und Hamburg sorgte das Wetter für mehrere Unfälle. Zwischen Itzehoe-Nord und Schenefeld (Kreis Steinburg) war die Autobahn in Richtung Hamburg wegen Bergungsarbeiten zwischenzeitlich gesperrt.

Auto rutscht unter Lastwagen

Zwischen den beiden Ausfahrten hatten sich laut Polizei mindestens fünf Unfälle auf glatter Fahrbahn ereignet. Unter anderem sei ein Autofahrer ins Schleudern gekommen und unter einen Lastwagen geraten, so ein Polizeisprecher. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Mann in eine Klinik. Weitere Unfälle gingen nach Angaben der Polizei glimpflich aus.

