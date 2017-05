Stand: 13.05.2017 10:57 Uhr

Schmuggelware und Drogen: Kontrolle auf A 7 von Benjamin Nolte

Kurz vor acht fällt am Freitagabend auf der A 7 der Startschuss. Zwei große Fahrzeuge der Autobahnmeisterei sperren die Autobahn in Fahrtrichtung Norden, der gesamte Fahrzeugverkehr läuft nun im Schritttempo über den Parkplatz Jalm bei Sieverstedt (Kreis Schleswig-Flensburg). Eine mobile Polizeiwache, ein Zelt für Durchsuchungen und große Flutlichtmasten des THW, sowie dutzende Einsatzfahrzeuge prägen die Szenerie auf dem Rastplatz an der A 7.

THW und Autobahnmeisterei unterstützen die Beamten

Die sogenannte "Nord-Ostsee-Kontrolle" hat begonnen. Rund 100 Beamte von Landes- und Bundespolizei sowie Mitarbeiter des Zolls suchen in der Nacht zum Sonnabend zwischen 20 Uhr und 5 Uhr an insgesamt sieben Kontrollstellen nach Drogen, Schmuggelware, Schleusern und fahruntauglichen Fahrzeugführern. "Schwerpunkt der Kontrollaktion ist die A 7", berichtet Christian Kartheus, Pressesprecher der Polizeidirektion Flensburg. Rund 45 Einsatzkräfte sind hier laut Kartheus bei den Kontrollen dabei. Unterstützt wird die Polizei auch vom Technischen Hilfswerk und der Autobahnmeisterei. Zusätzlich gibt es mehrere Kontrollstellen auf den Ausweichrouten in den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland.

2.900 Zigaretten aus Tschechien

2016 gab es in Schleswig-Holstein laut Verkehrssicherheitsbericht mehr Unfälle als 2015. Insgesamt waren es 87.237 - ein Plus von 2,4 Prozent. Auf den Straßen des Landes kamen 114 Menschen bei Unfällen ums Leben, sieben mehr als im Vorjahr. 2016 gingen in Schleswig-Holstein insgesamt 198 Unfälle auf die Einnahme von Drogen zurück. Das sind 80 mehr als 2015. Grund genug, um Kontrollen wie diese durchzuführen. Lange müssen die Kontrollkräfte auf der A 7 am Freitagabend nicht warten. Bereits im dritten kontrollierten Fahrzeug ein Volltreffer: Der tschechische Fahrer führt 2.900 Zigaretten mit sich, erlaubt sind laut Zoll gerade einmal 800. Der zuständige Amtsrichter ordnet eine Sicherheitszahlung in Höhe von 200 Euro an und leitet ein Strafverfahren ein. Grund: Es besteht der Verdacht des gewerbsmäßigen Handels mit geschmuggelten Zigaretten.

Rauschgiftspürhunde unterstützen die Einsatzkräfte

Im Minutentakt ziehen die Beamten auf dem Parkplatz Jalm Fahrzeuge heraus. Besonderes Augenmerk richten sie auf Lieferwagen, Transporter, Mietwagen und auffällig getunte Pkw. Tatkräftig unterstützt werden die Polizisten auch von zwei vierbeinigen Kollegen: Die Diensthunde der Landespolizei sind spezialisiert auf das Aufspüren von Betäubungsmitteln.

Tuning-Bauteile werden zum Problem

Die Bilanz der Großkontrolle: Sechs Fahrer haben Drogen genommen, acht sind ohne Führerschein unterwegs gewesen. Der Zoll hat 2.900 Schmuggel-Zigaretten beschlagnahmt. Mehrere Fahrzeugführer haben Probleme bekommen, weil sie Tuning-Bauteile an ihren Autos nicht in ihren Unterlagen eingetragen haben. Ein Autohändler aus Hamburg hat versäumt, einen in England gekauften Wagen umzumelden und zu versichern. Der Wagen musste an der Kontrollstelle stehen bleiben.

Bis 5 Uhr morgens sind die Beamten auf der A7 und den anderen Kontrollstellen im Norden Schleswig-Holsteins im Einsatz gewesen. Insgesamt sind im Laufe der Nacht mehr als 1.000 Fahrzeuge kontrolliert worden. Etwa 130 Mal hat es laut Polizei etwas zu beanstanden gegeben.

