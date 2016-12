Stand: 29.12.2016 07:34 Uhr

Schleuse in Brunsbüttel: Zweifel am Zeitplan

Laut Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) soll Ende 2020 das erste Schiff durch die neue fünfte Schleusenkammer in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) fahren. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt hält an diesem Zeitplan fest. Doch nach Einschätzung von Beobachtern wird daraus wohl nichts. Unter Maklern und Lotsen gehen einige davon aus, dass sich die Fertigstellung der neuen Kammer um mindestens ein halbes Jahr verzögert.

Komplizierte Schleusenbaustelle Brunsbüttel Schleswig-Holstein Magazin - 28.12.2016 19:30 Uhr Der Schleusenbau in Brunsbüttel ist ein aufwendiges Bauprojekt. Die Kosten liegen bei rund 50 Millionen Euro. 85.000 Lkw-Ladungen Erde müssen ausgebaggert werden.







Gibt es noch Munitionsreste auf dem Baufeld?

Grund sei die schwierige Suche nach Munitionsresten auf dem Baufeld. Die dauere deutlich länger als ursprünglich vorgesehen. Mitarbeiter einer Spezialfirma müssen den Schlamm Schicht für Schicht nach möglichen Munitionsresten aus dem Zweiten Weltkrieg untersuchen. Dabei wird jedes geortete Metallteil überprüft. Erst wenn sicher ist, dass es sich nicht um Kampfmittel handelt, darf gebaggert werden.

Stillstand auf der Baustelle

An anderen Stellen läuft es dagegen deutlich runder. So ist bereits ein eigenes Betonwerk auf der Schleusenbaustelle errichtet worden. Außerdem kommt der Bau der drei neuen Schleusentore in einem Stahlwerk in Sachsen gut voran. Im Moment allerdings herrscht auf der Schleusen-Baustelle in Brunsbüttel Stillstand. Die Beschäftigten des deutsch-holländischen Generalunternehmens sind bis zum 9. Januar im Weihnachtsurlaub. Im April vergangenen Jahres hatten die Arbeiten für das 500 Millionen Euro teure Projekt in Brunsbüttel begonnen.

