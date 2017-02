Stand: 16.02.2017 20:36 Uhr

Schleswig will Schandfleck-Image loswerden

Schleswig gilt als älteste Stadt Nordeuropas. Die Lage an der Schlei ist herrlich. Das Fischerviertel Holm und der St.-Petri-Dom haben Sightseeing-Potenzial. Doch wenn Besucher oder Bewohner Richtung Innenstadt schlendern, zeigt die Stadt ihr wenig schönes Gesicht: Beton. Leerstand. 70er-Jahre-Bauten. Auch deswegen hat die Stadt an der bundesweiten Umfrage zum Thema "Vitale Innenstadt" teilgenommen. Die Verwaltung wollte von den Bürgern wissen, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt - und vor allem, an welcher Stelle etwas getan werden sollte. Das Institut für Handelsforschung wertete die Fragebögen von 250 Passanten aus - und fast alle Rückmeldungen schreien die Verwaltung förmlich an: Ändert was an der Innenstadt!

Umfrage: Schleswig soll attraktiver werden Schleswig-Holstein Magazin - 16.02.2017 19:30 Uhr 250 Passanten haben bei der Umfrage "Vitale Innenstadt" ihre Meinung über Schleswig gesagt: Die Fußgängerzone mit ihren Einkaufsmöglichkeiten ist durchgefallen.







Umfrage-Ergebnis: Das Internet hat keine Schuld

Etwa 80 Prozent der Befragten gaben der Attraktivät der Innenstadt die Schulnoten 3 und 4. Die Verantwortlichen sind sich dem Problem bewusst. Das ehemalige Hertie-Haus, das die Stadt im vergangenen Frühjahr erwarb, sei ein Schandfleck. Schleswig lädt nicht gerade zum Bummeln ein. Die Kaufkraft sei in der Vergangenheit verloren gegangen, sagte Wirtschaftskoordinator Jan Steingräber dem Schleswig-Holstein Magazin. Durch die Studie weiß Steingräber nun auch: Das Internet ist nicht schuld. Andere Städte wie Flensburg, Eckernförde und Husum sind die größere Konkurrenz. Dort sei zum Teil auch einfach früher investiert worden, sagte Stefan Wesemann, Leiter der Geschäftsstelle Schleswig der Industrie- und Handelskammer (IHK).

IHK: Leute suchen "Lustkauf - nicht Lastkauf"

Laut Wesemann müssen Architektur und Angebot zusammenpassen. Die Konkurrenz investierte in das Gesamtbild ihrer Innenstädte, hübschte sich auf und fand Ladenbetreiber, die ihre Produkte dort gerne verkaufen wollen. Die Leute suchten "nicht den Lastkauf, sondern den Lustkauf", erklärte Wesemann. Wer sich in Sachen Dekoration, Wohnambiente und Accessoires in Schleswig umschaut, guckt jedoch größtenteils in die Röhre. Stattdessen finden sich in der 350 Meter langen Fußgängerzone sechs Schuhgeschäfte, fünf Optiker und vier Handyläden. Außerdem: leerstehende Räume. Die Pachtpreise sind mit 15 bis 25 Euro pro Quadratmeter genauso hoch wie in ähnlich großen Städten.

Schleswig will 18,5 Millionen Euro investieren

Der Ratschlagkatalog der Handelsforscher ist dick: Freies W-Lan einführen, eine gemeinsame Internetpräsenz der Geschäftsinhaber, Verbesserung des Radwegenetzes - und vor allem: die Innenstadt sanieren. Die Verwaltung will Eigentümer ermutigen, etwas an ihren Gebäuden zu tun. Außerdem will Schleswig selbst 18,5 Millionen Euro in die Innenstadt investieren. Über das Sanierungskonzept stimmt am Montag die Ratsversammlung ab.

