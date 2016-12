Stand: 24.12.2016 13:43 Uhr

Schalten und regeln, damit andere feiern können von Benjamin Nolte

Das Festtagsessen brutzelt im Ofen, die Heizung bollert, das Wasser sprudelt aus dem Duschkopf - ohne, dass man groß darüber nachdenken muss. Doch was passiert, wenn die Versorgung ausfällt? In Flensburg ist dann Lars-Daniel Lorenzen gefragt. Der 40-jährige Schaltmeister und seine Kollegen bei den Flensburger Stadtwerken sind an Weihnachten im Einsatz, damit alle anderen entspannt zuhause feiern können. Sie gewährleisten einen reibungslosen Ablauf und müssen bei Störungen sofort reagieren. In drei Schichten á acht Stunden beobachten Lars-Daniel Lorenzen und seine Kollegen alle Systeme - regeln, schalten und reagieren, wenn es notwendig ist. "Kommt es in unserem Netz zu einer Störung, dann sehe ich auf meinen Monitoren bereits vor einem Anruf von Kunden oder der Feuerwehr, dass etwas passiert ist." Erst Mitte Dezember mussten sie einen großen Wasserrohrbruch bewältigen.

Alle Systeme im Blick

Lorenzen hat seinen Arbeitsplatz in der neuen Leitwarte der Stadtwerke. Dort laufen alle Fäden - und vor allem viele Kabel - zusammen. Von hier aus kann die gesamte Versorgung der Stadt Flensburg und des Umlandes mit Strom, Wasser und Fernwärme gesteuert werden. Vor sich hat er mehrere Monitore, über die er Zugriff auf alle Anlagen und Systeme hat. Bei einem großen Leck schlagen die Systeme Alarm. Der Wasserstand in einem der beiden großen Wassertürme der Stadt sinkt in so einem Fall deutlich stärker als normal. Kurz danach gehen meist die erste Anrufe in der Leitwarte ein. "Meine erste Frage bei Wasserrohrbrüchen gilt der Farbe des Wassers: Ist es grün oder klar? Ist es grün, handelt es sich um Fernwärmewasser, ansonsten um einen Bruch einer Trinkwasserleitung."

Rund um die Uhr verfügbar

Lorenzen leitet im Falle eines Wasserrohrbruches alle weiteren Maßnahmen ein. Der Netzmeister des Wasserwerkes wird informiert, Techniker der Stadtwerke an den Ort des Geschehens geschickt und - sofern möglich - bereits aus der Schaltwarte heraus Schieber an den Leitungen geschlossen, so dass kein Wasser mehr nachdringen kann. Den Rest übernehmen die Techniker vor Ort. Auch sie sind rund um die Uhr verfügbar und im besten Fall innerhalb weniger Minuten vor Ort.

Automatisch geht es nicht

Die Stadtwerke sind in den vergangenen Jahren immer weiter modernisiert worden. Eine neue Gas- und Dampfturbinenanlage ist ans Netz gegangen. Der sogenannte "Kessel 12" soll zwei alte Kohlekraftwerke ersetzen. Ein erstes Fazit zum Jahresende fällt sehr positiv aus: „Die Anlage ist zuverlässig, hoch effizient, wir sind mehr als zufrieden“, so Lorenzen. „Momentan lohnt sich die Gasanlage richtig. Sie lässt sich sehr schnell hoch und runterfahren und wir können den erzeugten Strom gut an der Strombörse verkaufen.“

Doch auch heute erfordern einige Teile der Anlagen eine manuelle Steuerung. Die übernehmen die Mitarbeiter in der neuen Leitwarte. Sie haben die "Macht" über Strom, Wasser und Wärme. Ein hohes Maß an Verantwortung geht damit einher. Computergesteuert ist heute viel, doch längst nicht alles. Wichtige Arbeitsschritte in der Schaltwarte erfordern menschliches Denken und Handeln. Zwei Schaltmeister und ein Maschinist sind für die Versorgung von etwa 100.000 Menschen verantwortlich - und für die Technik. "Wir arbeiten hier mit hochkomplexen und Millionen Euro teuren Anlagen. Mit denen müssen wir schonend umgehen, jeder unnötige Schaltvorgang bedeutet auch gleichermaßen eine unnötige Abnutzung an den Anlagen", sagt Lorenzen.

Wo liegt der Fehler?

"Bekommen wir einen Anruf, dass bei einem Kunden der Strom ausgefallen ist, so muss ich mit gezielten Fragen herausbekommen, ob es ein Problem der Stadtwerke ist oder ob nur das Haus des Kunden betroffen ist und der Fehler woanders liegt", so Lorenzen. Bei einer defekten Heizung verhält es sich ähnlich. Ist nur eine Wohnung oder ein Haus betroffen, so liegt es meist an der Kundenanlage. "Wo wir helfen können, helfen wir aber natürlich", so Lorenzen, "Störungen und Fehler auf Seiten der Stadtwerke kommen zum Glück in Flensburg sehr selten vor, aber wenn dann sind wir in der neuen Leitwarte dafür da, diese schnellstmöglich zu beheben und das rund um die Uhr."

Familie muss warten

Das heißt natürlich auch: an den Feiertagen. Für den zweifachen Familienvater war das nicht jedes Jahr einfach. "In diesem Jahr habe ich an den Weihnachtstagen drei Mal die Frühschicht von 5 bis 13 Uhr. Das lässt sich mit Weihnachten noch gut verbinden." Doch für Lorenzen ist die Arbeit bei den Stadtwerken mehr als nur irgendein Job. "Für mich ist die Arbeit so interessant und macht mir so viel Spaß, dass die Arbeitszeiten eher sekundär sind, dennoch freut man sich natürlich wenn man an Weihnachten abends bei der Familie sein kann", sagt er.

Prognose für den nächsten Tag

Lorenzen und seine Kollegen erstellen jeden Tag einen sogenannten Fahrplan für den kommenden Tag. Viele Faktoren spielen bei der Planung eine Rolle. Lorenzen und seine Kollegen schauen sich aktuelle Temperaturen an, prüfen Wetterberichte, beobachten die Sonnenscheindauer und treffen Prognosen. Diese Komponenten, die bei der Planung des nächsten Tages eine Rolle spielen, sind zu komplex, um die Computer entscheiden zu lassen. "Ein hohes Maß an Flexibilität und Fingerspitzengefühl sind für unsere Arbeit wichtig", sagt Lorenzen.

