Sanierungsstau bei Kirchen kostet Millionen von Thorsten Philipps

Der St. Petri-Dom in Schleswig gehört mit einem Sanierungsbedarf von 17,3 Millionen Euro zu den Kirchen in Schleswig-Holstein, den weder die Kirchengemeinde Schleswig noch der Kirchenkreis Schleswig-Flensburg oder die zuständige Nordkirche aufbringen kann. Stadt, Land und sogar der Bund müssen einspringen. Die Bundesregierung bezahlt mit 8,65 Millionen Euro die Hälfte. Kulturstaatsministerin Monika Grütters begründet die Unterstützung: "In jedem Stein, in jeder Fuge ist hier europäische Geschichte präsent." Es gibt nach Angaben von Sprecherin Anja Pfaff aber noch andere anstehende Baustellen im Kirchenkreis - zum Beispiel in Angeln bei einer Reihe von Feldsteinkirchen. Andere sind dagegen bereits erfolgreich abgeschlossen. So wie die der St. Nikolai-Kirche zu Flensburg. Dort wurde im vergangenen Jahr für 800.000 Euro das Dach saniert.

Weniger Geld für Bauunterhaltung

Für Heiko Seidel, leitender Architekt im Kirchenkreis Dithmarschen, ist der Sanierungsstau auch eine Folge des demografischen Wandels: "Die Belastung ist größer geworden, weil immer mehr Gebäude verwaltet werden müssen." So habe sich die Anzahl der Kirchen in Schleswig-Holstein nach dem Zweiten Weltkrieg verdoppelt, erklärt Seidel. Es habe damals wegen der Verdopplung der Bevölkerung in Schleswig-Holstein ein groß angelegtes Kapellenbauprogramm gegeben. Inzwischen sorgen jedoch Kirchenaustritte und damit weniger Kirchensteuerzahler für weniger Finanzkraft der Kirchen, die den Unterhalt der Bausubstanz nicht immer alleine stemmen können.

Lübeck besonders betroffen

In Lübeck geht es in einigen Kirchen - wie St. Petri oder St. Marien - nicht mehr ohne Unterstützung von privaten Spendern und Stiftungsgeldern: Seit vier Jahren ist die Lübecker Petrikirche von einem Gerüst umgeben: Insgesamt werden 45.000 Klosterformatsteine ausgetauscht. Mehr als 3.000 Quadratmeter Fugen sind betroffen. Für St. Petri müssen insgesamt 2,8 Millionen Euro gesammelt werden. Anfangs war der Pröpstin des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg, Petra Kallies, "etwas bange wegen der hohen Summe". Inzwischen ist sie zuversichtlich, denn durch Fundraising sind bereits zwei Millionen Euro gesammelt worden.

Ohne Spendengelder geht es nicht

Kirchen müssen saniert werden NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 14.04.2017 06:00 Uhr Autor/in: Thorsten Philipps Viele Kirchen müssen saniert werden, doch es fehlt Geld. Der Grund: Immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus. Immer weniger Menschen zahlen somit Kirchensteuer.







Auch die Marienkirche ist eingerüstet, damit keine Backsteine auf die Straße fallen. Der Schaden am Mauerwerk geht nach Angaben von St.-Marien-Pastor Robert Pfeifer wahrscheinlich auch in die Millionen. "Noch sind wir beim Monitoring der Schäden", sagt Pfeiffer. Der St.-Marien-Pastor und Pröpstin Kallies hoffen, dass sich weitere private Spender für die notwendigen Maßnahmen finden, denn die Kirchen mit ihren sieben Türmen seien identitätsstiftend für Lübeck, erläutert Kallies. Allein für die Lübecker Kirchen auf der Altstadtinsel rechnet sie 20 Jahre lang mit einem Sanierungsbedarf von rund einer Million Euro. Und damit nicht genug: Auch die Sanierung der St. Nicolai-Kirche in Mölln für rund sieben Millionen Euro macht ihr zu schaffen. Das sind Beträge, die die Kirche nur mit Hilfe von Spendengeldern wuppen kann.

Erhaltungszustand "insgesamt relativ gut"

Jan Simonsen ist der Oberkirchenrat und Baudezernent der Nordkirche. Er weiß nicht genau, wie groß der Sanierungsstau in Schleswig-Holstein bei den 461 Kirchengemeinden insgesamt ist, weil die einzelnen Gemeinden und neun Kirchenkreise jeweils dafür zuständig sind. Simonsen geht aber davon aus, dass der Erhaltungszustand der insgesamt knapp 788 Kirchen in Schleswig-Holstein und Hamburg "relativ gut" ist, "was aber nicht davon ablenken sollte, dass wir es im Einzelfall mit Sanierungsstau zu tun haben, der dann eben besondere Herangehensweisen bezüglich der Finanzierung bedeutet", fasst Simonsen die zukünftige Herausforderung der Kirchen zusammen.

