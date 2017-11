Stand: 11.11.2017 08:00 Uhr

SPD will Wahlschlappen abschütteln

Nach der Landtagswahl in der Opposition, bei der Bundestagswahl kräftig verloren - das Jahr 2017 hat sich die SPD in Schleswig-Holstein wahrscheinlich anders vorgestellt. Kurz vor dem Jahresende will sie die Kehrtwende einleiten. Heute treffen sich die Sozialdemokraten zu einem Parteitag in Neumünster. Dort wollen sie die Wahlniederlagen weiter analysieren - und sich auf die nächste Wahl einstimmen: Am 6. Mai 2018 stehen Kommunalwahlen an. Die SPD wolle es schaffen, dass 2017 nicht nur ein Jahr der Wahlniederlagen war, sondern auch einen Wendepunkt und Neuanfang markiert, sagte der Landeschef der Partei, Ralf Stegner. Als erstes Etappenziel für die Rückkehr an die Macht nennt er Zugewinne bei den Kommunalwahlen.

Zeit in der Opposition nutzen

Stegner rechnet fest damit, dass die Jamaika-Koalition die komplette Wahlperiode halten wird - und die Sozialdemokraten im Landtag fünf Jahre in der Opposition bleiben. "Die Opposition ist eine gute Gelegenheit, sich zu erneuern - aber wir sollten nie anstreben, in der Opposition zu bleiben", sagte Stegner. Die SPD wolle wieder in die Regierung - und dafür müsse sie Zeit in der Opposition gut nutzen. Als zentrale inhaltliche Themen nennt die Partei bezahlbare Wohnungen und kostenfreie Bildung, Integration und Digitalisierung.

Nord-SPD diskutiert Wahlniederlagen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 11.11.2017 08:00 Uhr Autor/in: Nieber, Uwe Rückblick - und ein Schritt nach vorn: Die Delegierten der SPD wollen in Neumünster über die verlorenen Wahlen 2017 diskutieren und sich auf die Kommunalwahlen im Mai einstimmen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Partei bis 2019 neu aufstellen

Ein Leitantrag für den Parteitag bescheinigt der SPD "Reformbedarf". Die Partei brauche strukturelle, organisatorische, inhaltliche und strategische Ideen für die Zukunft, steht in dem Papier. Für die Analyse und mögliche Konsequenzen müsse man sich aber Zeit nehmen - kurzfristige Ergebnisse könne es nicht geben. Vor allem sei wichtig, den Mitgliedern zuzuhören - sie wiederum müssten sich mit ihren Ideen in den Prozess einbringen. Weitergehende Beschlüsse will die Partei dann auf ihrem ordentlichen Parteitag in zwei Jahren fassen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.11.2017 | 08:00 Uhr