Stand: 29.01.2017 15:27 Uhr

SPD: Mit Hagedorn in den Bundestagswahlkampf

Landesparteivize Bettina Hagedorn wird die schleswig-holsteinische SPD in den Bundestagswahlkampf führen. Auf dem Parteitag in Lübeck wählten die Nord-SPD die 61-Jährige auf Platz eins der Landesliste. Es folgen Sönke Rix und Nina Scheer. Auf Rang vier kam Ernst Dieter Rossmann. Die nächsten Listenplätze erreichten Gabriele Hiller-Ohm und Karin Thissen (56/MdB), die sich in einer Stichwahl gegen Matthias Illgen (33) durchsetzte.

Stegner: Kampfeslustiger Parteitag

"Das war ein enormer Aufbruch, der da zu spüren war", sagte SPD-Landeschef Stegner nach dem Parteitag. Er habe lange nicht so einen energiegeladenen, harmonischen und auch kampfeslustigen Parteitag erlebt. Auch Ministerpräsident und Landtags-Spitzenkandidat Torsten Albig sprach von einer Aufbruchstimmung. "Hier sind alle Delegierten ganz heiß drauf, in diesen Wahlkampf zu gehen", sagte er NDR 1 Welle Nord.

SPD will stärkste Kraft werden

Zuvor hatte Albig seine Partei aufgefordert, mit aller Kraft für einen Sieg bei der Landtagswahl am 7. Mai zu kämpfen. "Wir haben keine Zeit für Jammerigkeit, wir haben nur Zeit für den Kampf gegen den wahren Gegner. Der ist da draußen und der will, dass wir nicht weiterregieren", sagte er in seiner knapp einstündigen Rede. Die SPD wolle stärkste Kraft werden. Albig betonte, Ministerpräsident des Landes zu sein, erfülle ihn mit Stolz und Kraft. Schleswig-Holstein sei unter der aktuellen Regierung besser und gerechter geworden.

Albig: Politik der Gerechtigkeit miteinander fortsetzen

Es gelte auch zu verhindern, dass die AfD in den Landtag komme. Die SPD strebt zur Landtagswahl eine Neuauflage der Regierungskoalition mit Grünen und SSW (Südschleswigscher Wählerverband) an. "Wir wollen die Politik der Gerechtigkeit miteinander fortsetzen. Wir glauben, dass nur wir das können", so Albig. Eine NDR Umfrage im Dezember sah allerdings keine Mehrheit für das Bündnis.

98,4 Prozent für Albig

Albig will Partei zum Sieg führen NDR 1 Welle Nord - 29.01.2017 12:00 Uhr Autor/in: Grusnick, Anna Die SPD sortiert sich für die Landtagswahl im Mai. Auf ihrem Parteitag in Lübeck präsentieren sich die Genossen kampesflustig und siegessicher.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Am Sonnabend war Albig mit einem Top-Ergebnis zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl gewählt worden. Der 53-Jährige erhielt 98,4 Prozent der Stimmen. Der Parteitag reagierte mit starkem Beifall auf Albigs Ergebnis. "Am 7. Mai um 18 Uhr treffen wir uns wieder, und wir werden diese Wahl gewonnen haben", sagte Albig. Landtagsfraktionsvize Serpil Midyatli und Landeschef Ralf Stegner wurden vom Landesvorstand für die Plätze zwei und drei vorgeschlagen. Die Nominierungen folgen dem Reißverschlussprinzip, wonach sich männliche und weibliche Kandidaten abwechseln - bis zu Platz 27. Im Laufe des Sonnabends wurden die übrigen Listenplätze vergeben. 2012 waren neun Sozialdemokraten über die Liste in den Landtag eingezogen. 13 holten Direktmandate in den Wahlkreisen.

Gutes Ergebnis für Stegner

Am Freitagabend hatten die Delegierten bereits Ralf Stegner als Landeschef bestätigt. Er bekam 192 von 211 abgegebenen Stimmen - also 91,43 Prozent. Es war sein bislang bestes Ergebnis. Der 57-Jährige hatte keinen Gegenkandidaten, seine Wahl galt als sicher. Trotzdem zeigte er sich dankbar: "Ich bin schon beeindruckt. Das ist ein toller Vertrauensbeweis. Das zeigt auch, dass die Partei gewinnen will." Der SPD-Bundesvize führt die Nord-SPD bereits seit einem Jahrzehnt. In einer Rede vor seiner Wiederwahl zeigte sich Stegner kämpferisch. Die SPD könne selbstbewusst auf die Bilanz der vergangenen fünf Jahre blicken. Alle Versprechen seien gehalten worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.01.2017 | 16:00 Uhr