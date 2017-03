Stand: 03.03.2017 19:41 Uhr

Rund 400 Leute protestieren in Aukrug gegen AfD

Etwa 400 Menschen haben in Aukrug (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gegen eine Wahlkampfveranstaltung der AfD protestiert. Die Demonstranten versammelten sich am Freitagabend vor dem Gasthof "Tivoli" direkt am Bahnhof, wo rund 200 Teilnehmer zu einer Wahlkampfveranstaltung erwartet wurden. Als Rednerin kam AfD-Chefin Frauke Petry. Sie wollte eigentlich am Freitagabend in Kiel auftreten - der Betreiber des Kieler Schlosses hatte die Veranstaltung aber wegen Sicherheitsbedenken abgesagt. Daraufhin verlegte die AfD die Veranstaltung nach Aukrug - und löste damit Kritik aus.

Vereinzelt Rangeleien und Platzverweise

Die Polizei kam mit zwei Hundertschaften in die knapp 4.000-Einwohner-Gemeinde, um Ausschreitungen zu verhindern. Ein Polizeisprecher sprach am Abend von "normalem Demonstrationsgeschehen". Vereinzelt gab es Rangeleien zwischen Demonstranten und Teilnehmern der AfD-Veranstaltung und auch mit Polizisten. "Gegen eine Gruppe von 20 bis 30 Leuten sind Platzverweise ausgesprochen worden", sagte ein Polizeisprecher in Aukrug NDR 1 Welle Nord. Unter den Demonstranten waren viele Einwohner von Aukrug, aber auch linke Gruppierungen, die aus der Umgebung anreisten.

AfD will zweistellig in den Landtag

Am Donnerstagabend hatten in Lübeck rund 600 Menschen gegen einen Auftritt von Petry demonstriert. Die AfD hatte am Donnerstag ihre Kampagne für die Landtagswahl vorgestellt. Der Landesvorsitzende und Spitzenkandidat Jörg Nobis gab als Ziel aus, mit einem zweistelligen Ergebnis in den Landtag einzuziehen.

