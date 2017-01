Stand: 27.01.2017 17:13 Uhr

Rüge nach PR-Aktion mit Pistenraupe

Der Fall hatte im November bundesweit für Schlagzeilen gesorgt: Ein Lkw-Fahrer lieferte eine Raupe für Schneepisten nach Seefeld in Schleswig-Holstein anstatt nach Seefeld in Tirol - angeblich, weil er blind seinem Navigationsgerät gefolgt war. Wenige Tage später räumte der Tourismus-Chef aus dem österreichischen Seefeld im Gespräch mit NDR.de ein, dass die gesamte Irrfahrt inszeniert war, um das eigene Skigebiet bekannter zu machen. Der Deutsche Rat für Public Relations (DRPR) sprach in dem Fall am Freitag eine Rüge aus - gegen Tourismus-Chef Elias Walser und zwei weitere Beteiligte.

Rat: Journalisten bewusst getäuscht

Die Rüge richtet sich gegen Walser, seinen PR-Berater Karl Royer von der Werbeagentur SR1 und den österreichischen Kabarettisten Alex Kröll. Er hatte als Lkw-Fahrer "Zlatko" vor der Kamera gestanden. Der DRPR wirft ihnen vor, Medienvertreter bewusst getäuscht und das Berufsfeld der PR geschädigt zu haben. "Auf konkrete und mehrmalige Nachfragen von dpa und anderer Medienvertreter bestätigte Elias Walser, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Seefeld, den Vorgang zunächst als wahr", teilte der DRPR mit. Die Aktion hätte gegen verschiedene Artikel des Deutschen Kommunikationskodexes verstoßen.

Videos 05:32 min Wie umgehen mit Fake News? 23.01.2017 22:45 Uhr Kulturjournal Falsche Behauptungen gab es schon immer. Doch durch die sozialen Medien erhalten Fake News eine neue Durchschlagskraft. Bedrohen sie unser demokratisches Gefüge? Video (05:32 min)

Juristische Konsequenzen hat die Rüge nicht. "Wenn eine Rüge ausgesprochen wird, so geschieht dies als wohlbegründete Meinungsäußerung und darf nicht mit dem Urteil eines Gerichtes verwechselt werden", heißt es beim DRPR. Elias Walser und Schauspieler Alex Kröll hatten sich bereits im November für die Aktion entschuldigt.

"Bild" hatte exklusive Fotos

Zuerst hatten österreichische Medien im Internet über den Pistenbully auf Abwegen berichtet. Sie zeigten ein Foto des Transporters im schleswig-holsteinischen Seefeld. Die "Bild"-Zeitung brachte die Geschichte zunächst online und am nächsten Morgen auch in ihrer gedruckten Gesamtausgabe: "Uups!!! Fahrer bringt Schneeraupe nach Seefeld statt Seefeld", titelte die Zeitung. Außerdem zeigte die "Bild" exklusiv ein Foto des vermeintlichen Lkw-Fahrers "Zlatko". Das Foto hatte aber nicht - wie behauptet - ein Leser-Reporter geschossen, sondern ein Mitarbeiter der Werbeagentur SR1, räumte Elias Walser ein. Nach seinen Angaben wollte die "Bild" 250 Euro für das Foto zahlen.

