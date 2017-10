Stand: 18.10.2017 16:02 Uhr

Rotte Schulklos bleiben erstmal

Keimige, stinkende, alte Schultoiletten von anno dazumal - kein Wunder, wenn so manch ein Schüler lieber den ganzen Vormittag nichts trinkt, um ja nicht "zu müssen". Der Zustand der Sanitäranlagen an öffentlichen Schulen in Schleswig-Holstein ist nach Ansicht von Elternvertretern nach wie vor teilweise skandalös. In mehr als 100 Schulen im Land müssten noch immer die Toiletten saniert werden. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine kleine Anfrage der SPD-Fraktion hervor. Ob es dafür aber bald Geld gibt, ist unklar.

124 Schulen brauchen neue Sanitäranlagen

Ein Sanierungsprogramm von zehn Millionen Euro hatte die ehemalige Küstenkoalition aufgelegt. Doch dieses Geld ist schon aufgebraucht. Das Bildungsministerium hat entschieden, welche Schulen in den Genuss der Finanzspritze kommen durften. Das Programm müsste nach Ansicht von Experten aber dringend fortgesetzt werden. Allein in Lübeck beziffert die Bauverwaltung den Bedarf auf 14,5 Millionen Euro. Landesweit gibt es 124 beantragte Maßnahmen, die mit dem Sanierungsprogramm nicht finanziert werden konnten.

"Go for Klo"

Finanzministerin Monika Heinold von den Grünen kann allerdings nichts versprechen - der Wille, zu helfen, ist aber da, die betroffenen Schulen müssten auf Haushaltsüberschüsse hoffen, erklärte Heinold: "Wenn das Jahr weiterhin gut läuft, werden wir auch 2017 ein Haushaltsplus verbuchen." Anfang 2018 werde man in der Koalition darüber beraten, welche der vereinbarten Projekte zuerst umgesetzt werden sollten. Heinold sagte: "Ich bin offen dafür, das Sanierungsprogramm fortzusetzen. Frei nach dem Motto: 'Go for Klo'."

