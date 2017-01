Stand: 13.01.2017 05:00 Uhr

Rollifahrer und Experte checken Barrierefreiheit von Robert Tschuschke

Es rumpelt und wackelt. Hendrik Ickert runzelt die Stirn, als er mit seinem schwarzen Rollstuhl über das Kopfsteinpflaster des Norderstedter Marktplatzes fährt. Der 38-Jährige hat Multiple Sklerose. Plötzlich stoppt er ab. "Hier, die Fuge zwischen den Steinen ist ungefähr fünf Zentimeter breit. Da bleibt man dann mit dem Bugrad hängen und ist echt aufgeschmissen. Alleine kommt man nicht mehr raus, und man kann auch auf die Nase fallen", erklärt Ickert. Gemeinsam mit dem Architekten Marc Jestrimsky nimmt er das Norderstedter Rathaus unter die Lupe. Beide prüfen, wie es hier um die Barrierefreiheit bestellt ist.

Schon der Weg zum Rathaus nicht optimal

Wenige Meter weiter, neben dem Marktplatz, findet sich ein Weg zum Rathaus, der mit flachen Steinplatten lockt. "Dieser Weg ist besser", sagt Ickert, "allerdings schaffen viele Behinderte die Steigung am Anfang nicht - vor allem, wenn es glatt ist." Außerdem ist es ein Umweg. Über den Norderstedter Marktplatz gibt es schon länger Diskussionen, und die Stadt reagiert: Von Ende Januar an soll der gesamte Straßenbereich in Norderstedt-Mitte überprüft werden.

Nicht nur an Rollstuhlfahrer denken

Am Haupteingang des Rathauses ist schon etwas passiert. Neben der Drehtür wurden zwei automatische, grüne Türen eingebaut. Hier hat Ickert keine Probleme. Architekt Marc Jestrimsky gibt aber zu bedenken, "dass wir bei Menschen mit Behinderung meistens nur an die Rollifahrer denken. Menschen mit Seheinschränkungen oder Blinde würden den Eingang hier nicht finden, weil es keine kontrastreiche Streifen an den Türen gibt und der Boden keine Erhebungen, also keinen Leitstreifen hat."

Angewiesen auf fremde Hilfe

In dem roten Backsteingebäude selbst fehlen laut Jestrimsky spezielle Bilder für Menschen mit kognitiven Problemen, also mit Einschränkungen bei der Wahrnehmung. Auch Hendrik Ickert stößt auf weitere Schwächen in puncto Barrierefreiheit. Für ihn hängen Busfahrpläne und Informationen zu einzelnen Bereichen im Rathaus zu hoch: "Es sind auch zu viele Angaben, ich kann mich nach einiger Zeit nicht mehr richtig konzentrieren. Da kommen Zahlen schon mal durcheinander." Der Lift ist für Ickert dagegen okay, alle Tasten sind erreichbar. Doch im ersten Obergeschoss wartet die nächste Hürde: die elektronischen Info-Terminals. Ickert kann sie nicht bedienen, genauso wenig wie den Wartenummer-Automaten im Einwohnermeldeamt. Ohne fremde Hilfe geht da für Rollstuhlfahrer nichts. Auch nicht für Blinde und Menschen, die schlecht sehen. Andere Besucher können im Warteraum anhand der Ziffern auf einem Bildschirm verfolgen, wann sie an der Reihe sind, Blinde hören zwischendurch nur einen Glockenton.

"Füllige Menschen schaffen es nicht auf die Toilette"

Dann geht´s den Flur entlang. Der ist mit Teppichboden ausgelegt, auf ihm fehlen Markierungen und kleine Erhebungen, die Sehbehinderten und Blinden Orientierung geben könnten. Hendrik Ickert fährt zum Behinderten-WC. Die Größe dieses weißgefliesten Raums entspricht laut Stadtverwaltung der Norm, doch Architekt Jestrimsky schüttelt den Kopf: "Der Spülknopf ist am Wasserkasten, also für Rollstuhlfahrer nicht erreichbar." Wenig Begeisterung auch bei Ickert. Er zeigt auf den Wickeltisch, der links an der Wand befestigt ist. "Menschen, die ein wenig fülliger sind, schaffen es hier nicht auf die Toilette. Sie müssten rückwärts in den Raum fahren", erklärt Ickert, und Jestrimsky ergänzt: "Außerdem kommt man mit den Beinen nicht unter das Waschbecken, weil dort der Wasserboiler hängt."

Barrierefreiheit als Pflichtfach für Architekten?

Als der Rundgang durch das Norderstedter Rathaus beendet ist, schaut Architekt Marc Jestrimsky auf eine lange Liste von Mängeln. Dabei hat er mit Hendrik Ickert an diesem Tag nur oberflächlich geprüft, sein kompletter Check umfasst an die 1.000 einzelne Punkte. Was es kosten würde, das Rathaus vollständig barrierefrei zu machen, kann Jestrimsky nach der kurzen Besichtigung nicht beziffern, doch fest steht: Es würde sehr teuer. Die Stadt Norderstedt ist dankbar für seine Hinweise und verspricht, viele Anregungen des Experten so bald wie möglich umzusetzen. Vorausgesetzt, es ist finanziell und planerisch machbar. Das Norderstedter Rathaus ist kein Einzelfall, im Gegenteil: Für Menschen mit Behinderungen gleichen viele öffentliche Gebäude einem Irrgarten oder Hindernisparcours. Dies gilt aber auch für zahlreiche Geschäfte und sogar Neubauten jeglicher Art. Warum eigentlich? Jestrimsky führt dies maßgeblich darauf zurück, dass Barrierefreiheit für angehende Architekten bis heute kein Pflichtfach ist.

