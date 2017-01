Stand: 09.01.2017 19:07 Uhr

Riss im Schleusentor: Das Nadelöhr Brunsbüttel

Die große Südkammer der Schleusenanlage in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) bleibt nach einer Schiffshavarie zunächst ein Nadelöhr. Die nach der Kollision mit einem Chemiekalientanker verhängte Sperrung hob das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) zwar auf. Die Betriebszeiten der Südkammer würden sich in den kommenden Tagen jedoch "auf ein Minimum reduzieren", sagte WSA-Sprecher Thomas Fischer. Die Kammer könne nur bei Niedrigwasser eingeschränkt genutzt werden. Bei Hochwasser dringt laut Fischer zu viel Wasser durch das beschädigte Schleusentor. Unter Wasser hatte ein Taucher am Montag festgestellt, dass mehrere Bleche an dem Tor eingedrückt sind und Wasser durch einen Riss strömt.

Wetter lässt zunächst nur Notlösung zu

Arbeiter sollen die Öffnungen mit sogenannten Big Bags abdichten. Das werde voraussichtlich bis Ende nächster Woche dauern, so Fischer. Erst bei einer stabileren Wetterlage - weniger Wind, niedrigere Wasserstände - soll das Tor vor Ort trockengelegt und endgültig repariert werden. Die aufwendige Reparatur in einer Werft - die noch längere Ausfallzeiten der Südkammer nach sich ziehen würde - scheint damit vorerst vom Tisch. Allerdings spricht Fischer ausdrücklich von "aktuellen Planungen". Die nächsten Tage würden zeigen, "ob es dabei bleibt oder gegebenenfalls umgeplant werden muss".

Offenbar technischer Defekt am Schiff

Was den Unfall am Sonnabend ausgelöst hat, steht noch nicht endgültig fest. Bei der Wasserschutzpolizei geht man von einem technischen Defekt am Schiff aus. Der Tanker war von der Elbe kommend in die Schleuse gefahren und gegen das Tor geprallt - obwohl die Besatzung noch den Anker geworfen hatte. Das Schiff rammte das Tor unterhalb der Wasserlinie. Fischer bezeichnet den Unfall als "schwere Havarie". Der Torantrieb sei jedoch funktionsfähig. Das habe ein Probebetrieb ergeben.

Vielen Schiffen bleibt nur eine Schleuse

Die Wasserschutzpolizei war zunächst davon ausgegangen, dass die betroffene Kammer bis Montag gesperrt bleibt und den Betrieb dann wieder aufnehmen kann. Entsprechend große Schiffe, die aus dem Nord-Ostsee-Kanal (NOK) kommen oder in ihn hineinfahren wollen, müssen die meiste Zeit nun mit einer Schleuse - der Nordschleuse - in Brunsbüttel auskommen. Kleinere Schiffe können auch die beiden kleinen Schleusen nutzen. Ende 2020 soll es eine neue fünfte Schleusenkammer in Brunsbüttel geben - falls der Zeitplan eingehalten wird.

Millionen-Schäden nach Havarie im März 2015

Die Schleusenwärter in Brunsbüttel sind havarieerprobt. Erst Ende Dezember war ein russisches Schiff dort in die Kaimauer gefahren - allerdings ohne die Schleuse zu beschädigen. Damals soll der Kapitän die Schuld am Unfall getragen haben. Im März 2015 hatte der Kapitän der "Saint George" einen Hebel in die falsche Richtung gelegt und den Frachter gegen ein Schleusentor manövriert. Der Schaden ging in die Millionen. Es kam zu starken Behinderungen für Schiffe auf dem NOK.

Weitere Informationen Millionenschwere Havarie: Hebel falsch umgelegt Ein Jahr nach der Havarie der "Saint George" haben die Behörden ihren Unfallbericht vorgelegt. Der Frachter hatte im März 2015 die Brunsbütteler Schleuse gerammt und damit für wochenlange Verkehrsbehinderungen gesorgt. (21.03.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.01.2017 | 22:00 Uhr