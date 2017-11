Stand: 08.11.2017 11:54 Uhr

Reue, aber kein Geständnis im Kieler Mordprozess

"Ich schäme mich für das Schreckliche und Furchtbare, was ich meiner Frau und meinen Kindern angetan habe". So heißt es in dem Schreiben, das einer der Verteidiger des Angeklagten am Mittwoch zum Prozessauftakt vor dem Kieler Landgericht verlesen hat. Aus Hass soll der 40-jährige Angeklagte im Frühjahr dieses Jahres in Kiel Neumühlen-Dietrichsdorf seine Frau erstochen haben. Nichts könne die furchtbare Tat entschuldigen, schrieb der Mann. Zu den Tatvorwürfen wollte sich der Angeklagte aber am ersten Prozesstag nicht weiter äußern. Das Gericht wertet daher den Brief nicht als Geständnis.

23 Messerstiche auf offener Straße in Kiel-Dietrichsdorf: Im Prozess um den Mord an seiner Ehefrau muss sich seit Mittwoch ein 40-Jähriger vor dem Kieler Landgericht verantworten. Er schäme sich für die Tat, schrieb der Angeklagte in einem Brief an den Richter.







23 Messerstiche

Laut Anklage hat er Mitte März seine von ihm getrennt lebende Frau abgepasst. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll die Frau mit ihrem fünf Jahre alten Sohn auf dem Weg Richtung Kindergarten gewesen sein, als der Mann plötzlich auftauchte. Es kam offenbar schnell zu einem Streit, in dem der 40-Jährige seiner Frau vorwarf, ihm die insgesamt drei gemeinsamen Kinder vorenthalten zu wollen. Als die 34-Jährige gehen wollte, soll der Kieler sie von hinten niedergeschlagen und dann 23 Mal auf sie eingestochen haben.

Kind musste Bluttat offenbar mit ansehen

Er durchtrennte ihr auf offener Straße beide Halsschlagadern, sagte die Staatsanwältin. Die 34-Jährige verblutete auf dem Bürgersteig. Als Notarzt und Polizei eintrafen, war sie bereits tot. Die Tat sei als heimtückischer Mord aus niedrigen Beweggründen zu werten, sagte die Staatsanwältin. In der Nähe des Tatorts nahm die Polizei den 40 Jahre alten Beschuldigten fest. Der kleine Sohn sah die Tat offenbar mit an. Er soll danach völlig verstört in die Kita gelaufen sein.

Richter zeigt blutiges Küchenmesser

Der Zuschauersaal war bis auf den letzten Platz gefüllt. Viele Freunde und Verwandte der getöteten Frau waren anwesend. Zum Teil weinten sie bei der Schilderung der ersten Zeugen. Es sei schrecklich gewesen, sagte eine Augenzeugin. Die Frau habe in einer Blutlache gelegen, sagte ein Polizeibeamter, der kurz nach den Sanitätern den Tatort erreicht hatte. Der Ehemann sei mit erhobenen blutverschmierten Händen auf ihn zugekommen. Als der Richter das Tatwerkzeug - ein blutiges Küchenmesser zum Vorschein holt, um es einer Zeugin zu zeigen, gibt es im Publikum Aufschrei, einige Besucher weinen.

Jahrelange Gewalt gegen seine Frau

Die Frau hatte das alleinige Sorgerecht. Das hatte das Amtsgericht Kiel entschieden, denn der Verdächtige war der Polizei bereits wegen Körperverletzungen bekannt. Nach Angaben des Amtsgerichts hatte der Mann die Frau 15 Jahre lang geschlagen. Auch das Jugendamt der Stadt Kiel war nach Informationen von NDR 1 Welle Nord über die Vorfälle informiert.

Das Schwurgericht hat zunächst vier weitere Verhandlungstage festgesetzt und zehn Nebenkläger aus dem engsten Familienkreis zugelassen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.11.2017 | 13:00 Uhr