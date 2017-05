Stand: 03.05.2017 11:11 Uhr

Reitlehrer muss wegen Missbrauchs in Haft

Das Kieler Landgericht hat einen Reitlehrer aus Gettorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wegen sexuellen schweren Missbrauchs zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Zwischen 2015 und 2016 hatte er nach Überzeugung des Gerichts eine damals erst 13 Jahre alte Reitschülerin in fast 20 Fällen missbraucht. Der Verurteilte muss deshalb außerdem ein Schmerzensgeld in Höhe von 10.000 Euro zahlen. Die Staatsanwaltschaft hatte außerdem ein Berufsverbot beantragt - das verhängte das Gericht aber nicht.

Haftverschonung unter Auflagen

Der Fall war Anfang 2016 ans Licht gekommen. Die Staatsanwaltschaft stellte damals einen Haftantrag - der zuständige Richter am Amtsgericht Eckernförde sah allerdings keinen Haftgrund. Er verfügte aber, dass der Reitlehrer seinen Reiterhof, auf dem er auch wohnte, vorläufig nicht mehr betreten darf. Außerdem sollte er sich Reitschülerinnen und anderen Kindern und Jugendlichen nicht mehr nähern.

Festnahme auf Reitturnier

Gegen diese Auflagen verstieß der Reitlehrer aber - deshalb hat ihn die Polizei im Sommer 2016 auf einem Reitturnier festgenommen. "Der Reitlehrer hat Kontakt zu den Mädchen aufgenommen, weswegen für uns auch eine Verdunkelungsgefahr bestand", erklärte Kiels Oberstaatsanwalt Axel Bieler damals - in Untersuchungshaft kam der Mann aber nicht. Im Oktober dann nahm die Polizei ihn erneut fest. Ein Haftrichter in Eckernförde erließ daraufhin einen Haftbefehl und der Mann saß für einige Zeit in Untersuchungshaft in der JVA Neumünster.

Die Staatsanwältin Melanie von Massow hatte für den Reitlehrer aus Gettorf ein Berufsverbot beantragt, konnte dann aber nachvollziehen, warum das Gericht dem Antrag nicht folgte.







