Ratzeburger Rentner: Munition selbst entschärft

Der Fund von Patronen-, Granathülsen und Handgranaten in einem Mehrfamilienhaus in Ratzeburg am Dienstag beschäftigt den Kampfmittelräumdienst noch mehrere Tage. Die Untersuchung sei schwieriger als angenommen, sagte Polizeisprecher Marco Hecht-Hinz im Gespräch mit NDR 1 Welle Nord. "Es muss intensiv geprüft werden, ob es sich um scharfe Munition handelt, oder ob die Munition noch gebrauchsfähig gemacht werden könnte. Auch das wäre ein möglicher Straftatbestand", sagte der Sprecher. Nach seinen Angaben hat der 69 Jahre alte Besitzer glaubhaft ausgesagt, dass er sowohl die Patronen als auch die Granathülsen und Handgranaten in Seen gefunden habe.

Besitzer: Munitionssuche als Volkssport

Die bis zu 200 Einzelteile sind offenbar Weltkriegstrophäen, die der Rentner vor 50 Jahren als Jugendlicher aus dem Küchensee und dem Ratzeburger See geholt hatte. Es sei damals eine Art Volkssport unter Jugendlichen gewesen, nach Munition zu tauchen, sie zu bergen und zu entschärfen, soll der Beschuldigte den Ermittlern gesagt haben. Der größte Teil enthielt laut Polizei keinen Sprengstoff mehr. Bei einem kleineren Teil konnte der Kampfmittelräumdienst keine eindeutige Aussage treffen. Sollten die Experten auch den Rest der Munition als ungefährlich einstufen, droht dem Mann keine Strafe.

Bei Kellerbrand entdeckt

Gerüchte, wonach der Munitions-Besitzer ein sogenannter Reichsbürger sei oder der rechten Szene angehöre, bestätigte die Polizei nicht. Ermittler fanden das Arsenal am Dienstag nach einem Brandeinsatz in seinem Keller. Die etwa 60 Einsatzkräfte hatten daraufhin vorsorglich das betroffenen Haus und auch zwei Mehrfamilienhäuser in der Nachbarschaft geräumt. Etwa zwei Dutzend Bewohner durften vorübergehend nicht in ihre Wohnungen. Sie wurden in einem Linienbus betreut. Außerdem sperrten Polizisten die umliegenden Straßen ab.

