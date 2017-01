Stand: 27.01.2017 19:32 Uhr

Ralf Stegner bleibt SPD-Landeschef

Am Freitagabend hat die schleswig-holsteinische SPD beim Landesparteitag in Lübeck ihren amtierenden Vorsitzenden Ralf Stegner wiedergewählt. Er bekam 192 von 211 abgegebenen Stimmen und damit 91,43 Prozent. Der 57-Jährige hatte keinen Gegenkandidaten, seine Wahl galt als sicher. In seiner Rede zeigte sich Stegner kämpferisch. Er werde bis zum Landtagswahltag um jede Stimme kämpfen. Außerdem könne die SPD selbstbewusst auf die Bilanz der vergangenen fünf Jahre blicken. Alle Versprechen seien gehalten worden und man habe noch viel vor. Er sagte, die SPD wolle als stärkste Partei aus der Landtagswahl hervorgehen und die Küstenkoalition unter Ministerpräsident Torsten Albig fortsetzen. Der politische Gegner werde nicht unterstützt, man habe aber viel vorzuweisen.

Lob für Spitzenkanidat Martin Schulz

Ralf Stegner ging auch auf die Entscheidung ein, mit Martin Schulz in den SPD-Bundestagswahlkampf zu gehen. Das sei eine gute Entscheidung. "Durch die SPD gehe jetzt ein Ruck - raus aus dem Umfragekeller", sagte Stegner.

Der SPD-Bundesvize führt die Nord-SPD bereits seit einem Jahrzehnt. Vor zwei Jahren hatte Stegner nur knapp 82 Prozent der Stimmen bekommen. Bei seiner ersten Wahl 2007 waren es nahezu 90 Prozent.

Hagedorn und Küchenhof treten an

Auch die gesamte engere Führung der Landespartei tritt ein weiteres Mal an. Darunter sind die stellvertretenden Landesvorsitzenden Bettina Hagedorn und Christiane Küchenhof, Bürgermeisterin von Schenefeld.

Am Sonnabend will die Partei dann ihre Landesliste aufstellen - für die Landtagswahl am 7. Mai und für die Bundestagswahl im Herbst. Als Spitzenkandidat für die Landtagswahl soll am Sonnabend Ministerpräsident Torsten Albig auf Listenplatz 1 gewählt werden. Am Sonntag wählt die SPD ihre Landesliste für die Bundestagswahl. Aktuell ist sie mit neun Abgeordneten in Berlin dabei.

