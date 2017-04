Stand: 21.04.2017 12:21 Uhr

Prozessbeginn: Mord statt Sexspiele?

Sex war vereinbart - doch am Ende gab es tödliche Stiche: Vor dem Kieler Landgericht hat ein ungewöhnlicher Mordprozess begonnen. Eine 28 Jahre alte Frau muss sich wegen heimtückischen Mordes verantworten. Die Prostituierte steht im Verdacht, einen Steuerberater in dessen Wohnung in Bad Segeberg erstochen zu haben. Die Tat hatte in der Stadt für großes Aufsehen gesorgt. Die Angeklagte werde sich vorerst nicht zu den Vorwürfen äußern, sagte ihr Anwalt zum Prozessauftakt am Freitag.

Gefesselt und zugestochen

Opfer und Angeklagte kannten sich offenbar schon länger. Laut Anklage trafen sie sich im Oktober vergangenen Jahres zum Sexspiel. Mit seinem Einverständnis fesselte sie ihm die Hände mit einer Krawatte und verband seine Augen. Dann soll die 28-Jährige unvermittelt ein Küchenmesser geholt und zugestochen haben. Der 30 Jahre ältere Mann konnte zwar noch die Polizei anrufen. Aber Ärzte konnten ihn nicht retten. Er verblutete an zwei Einstichen in Hals und Bauch.

Hatte die Frau einen Blackout?







Hatte die Frau einen Blackout?

Die Frau hatte sich nach der Tat in der Küche verschanzt und wurde dort von Beamten mit Pfefferspray außer Gefecht gesetzt und festgenommen. Ein Kripobeamter berichtete vor Gericht von der Vernehmung der Frau. Sie habe von einem Blackout gesprochen, sagte der Ermittler. Nachdem sie bereits allein eine Flasche Sekt getrunken habe, will sie mit dem späteren Opfer eine weitere Flasche geleert und auch noch Weißwein getrunken haben. Streit habe es dabei laut ihrer Aussage nicht gegeben. Später habe sie den nackt auf dem Bett liegenden Mann fesseln sollen. Dann habe sie Erinnerungslücken. Ihre nächste Sequenz sei demnach gewesen: Der Mann habe sie vor dem Bett gewürgt. Andere Zeugen berichteten, dass die junge Frau schon unter psychischen Problemen leide und deshalb auch Medikamente nehme.

