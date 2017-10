Stand: 25.10.2017 07:32 Uhr

Prozess um IBG-Pleite startet in Kiel

Die Pleite des Massivhaus-Herstellers IBG aus Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hatte 2012 bundesweit Aufsehen erregt. Hunderte betroffene Bauherren mussten aufgegeben und Bauruinen hinterlassen, zahlreiche Handwerker und Lieferanten gingen leer aus. Rund 2.400 Gläubiger machen Ansprüche geltend, die nach Angaben des Insolvenzverwalters Reinhold Schmid-Sperber rund 120 Millionen Euro betragen. Jetzt stehen zwei frühere Geschäftsführer und ihr Steuerberater in Kiel vor Gericht.

Prozessstart mehrfach verschoben

Die Anklage lautet "im Wesentlichen auf gewerbs- und bandenmäßige Untreue und Steuerhinterziehung" in Millionenhöhe. Gerichtssprecherin Rebekka Kleine bezifferte den Schaden auf rund elf Millionen Euro. Zwei Millionen Euro davon sollen die Angeklagten veruntreut, neun Millionen Euro dem Fiskus vorenthalten haben. Tatzeitraum waren demnach vor allem die Jahre 2008 bis 2012. Der Prozess sollte schon im vergangenen Jahr beginnen, der Start war aber mehrfach verschoben worden.

Urteil frühestens im Sommer 2018

Laut Anklage soll es beim Vorwurf der Untreue um die Vermittlung von Versicherungen zu überhöhten Preisen gehen. Die beiden 41 und 58 Jahre alten Geschäftsführer kassierten demnach über eine eigens gegründete Gesellschaft kräftig mit, der 46 Jahre alte Steuerberater soll ihnen geholfen haben. Die drei Angeklagten kamen nach Durchsuchungen in Privatwohnungen und Firmenbüros in Schleswig-Holstein, Bayern und Nordrhein-Westfalen im Frühjahr 2013 mehrere Wochen in Untersuchungshaft. Insgesamt sind 40 Verhandlungstermine festgesetzt worden. Wenn sich daran nichts ändert, könnte das Urteil am 19. Juni 2018 verkündet werden.

