Prozess um Amokfahrt: Dauerhaft in Psychiatrie?

Im Prozess um die Amokfahrt eines Landwirts aus Ascheberg (Kreis Plön) will das Kieler Schwurgericht heute das Urteil verkünden. In dem Sicherungsverfahren geht es um die dauerhafte Unterbringung des 53 Jahre alten Landwirts in einer geschlossenen Psychiatrie. Das fordert die Staatsanwaltschaft. Sie wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. Die beiden Anwälte des Angeklagten sprachen sich in ihrem Plädoyer für eine Therapie des Mannes auf einem Bio-Bauernhof aus. Sie baten das Kieler Gericht, ihrem Mandanten eine gesetzliche Betreuung zuzuweisen und von der dauerhaften Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie abzusehen. Der Angeklagte ist seit der Tat in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Landwirt rastete aus

Laut Anklage rastete der Beschuldigte am 4. Mai 2016 auf seinem Hof in Ascheberg "im Zustand der Schuldunfähigkeit" aus. Aus Protest gegen eine behördlich angeordnete Ohrmarkierung seiner Rinder rammte er demnach mit seinem Traktor mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei und das Fahrzeug eines Tierarztes. Ein mit drei Beamten besetzter Streifenwagen wurde dabei aufgeschlitzt.

Schüsse stoppten Amokfahrt

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft gefährdete der 53-Jährige so Menschenleben. Die Polizisten waren im Einsatz, weil sich der Biobauer bereits früher den Anordnungen des Kreisveterinäramtes widersetzt hatte. Sie konnten den 53-Jährigen erst mit Schüssen in die Reifen des Traktors stoppen. Der Sachschaden wurde auf 100.000 Euro geschätzt. Laut Staatsanwaltschaft leidet der Landwirt unter isolierten Wahnvorstellungen. "Er weiß, was er tut, aber sieht das Unrecht nicht ein", sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer Anfang Februar.

