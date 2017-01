Stand: 09.01.2017 07:26 Uhr

Probleme auf Strecke Hamburg-Flensburg behoben

Der Zugverkehr zwischen Hamburg und Flensburg kann nach einem Lkw-Unfall am Freitag wieder ohne Probleme rollen. Die Reparaturarbeiten dauerten länger als geplant - und das lag auch am Wetter, hieß es von der Deutschen Bahn. Erst seit 22 Uhr am Sonntagabend läuft der Zugverkehr auf der Strecke wieder komplett planmäßig. Fahrgäste hatten zuvor seit Freitagabend zwischen Rendsburg und Owschlag in Busse umsteigen müssen.

Oberleitungen heruntergerissen

In Alt Duvenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hatte ein mit Holz beladener Lastwagen die Oberleitungen an einem Bahnübergang heruntergerissen. Die Leitungen beschädigten auch einen Regionalzug, der gerade von Kiel nach Husum unterwegs war. Er konnte nicht weiterfahren. Die 27 Fahrgäste und das Personal wurden nicht verletzt.

