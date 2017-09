Stand: 29.09.2017 19:19 Uhr

Premiere: Lebender Krake im Wattenmeer gefunden

Nach Angaben eines Experten ist erstmals ein lebender Krake im schleswig-holsteinischen Wattenmeer gesichtet worden. Ein Bewohner von Hallig Hooge (Kreis Nordfriesland) hat laut Schutzstation Wattenmeer den 30 Zentimeter großen Zirrenkraken (Eledone cirrhosa) an der Halligkante entdeckt und am Donnerstag bei der Schutzstation abgegeben. "Im Wattenmeer ist bislang noch nie ein lebendes Exemplar bekannt geworden", erklärte Biologe Rainer Borcherding von der Schutzstation.

Mildere Winter mögliche Erklärung laut Experte

Der Zirrenkrake bekam den Namen "Dobby" und soll künftig in einem Becken der Arche Wattenmeer in Hörnum auf Sylt leben. An den britischen und skandinavischen Felsküsten der Nordsee sei die Art häufiger zu finden, erklärte Borcherding. Im Wattenmeer seien bislang nur mehrere tote Exemplare entdeckt worden, teilte der Experte unter Verweis auf das Online-Portal "beachexplorer.org" mit. "Möglicherweise hängt das Auftreten der Zirrenkraken mit den milden Wintern und der stetigen Erwärmung der Nordsee zusammen", vermutete der Wissenschaftler.

Weitere Informationen Das Wunder Leben - Wesen der Ozeane Expeditionen ins Tierreich Vielgestaltig und artenreich ist die Welt der wirbellosen Meerestiere - und weitgehend unbekannt. Wir folgen Humboldtkalmaren, Seespinnen und Riesensepien in ihre Welt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.09.2017 | 21:00 Uhr