Polizei kontrolliert verstärkt Geschwindigkeit

Vor Krankenhäusern, Pflegeheimen und an Stellen, wo es häufig kracht, will die Polizei in Schleswig-Holstein in dieser Woche verstärkt die Geschwindigkeit kontrollieren. Anders als in den vergangenen Jahren werden sich die landesweiten Kontrollen nicht auf einen Tag konzentrieren ("Blitzmarathon"), sondern sie werden auf die Woche verteilt - und sind Teil der europaweiten Verkehrskontrolle "TISPOL" (Traffic Information System Police).

Es geht auch ums Drängeln

"Bei Verkehrsunfällen mit tödlichem Ausgang ist nicht angepasste Geschwindigkeit die Hauptunfallursache. Wir wollen sensibilisieren und mit solchen Aktionen das Geschwindigkeitsniveau dauerhaft senken", erklärte Axel Behrends vom Landespolizeiamt Schleswig-Holstein. Bei den Kontrollen geht es nach Angaben der Polizei auch um so genannte Aggressionsdelikte wie Drängeln. "Dass wir uns dieses Mal nicht mit anderen Bundesländern auf einen Tag festlegen, erhöht zum Beispiel die Flexibilität bei der Personalplanung. Statt eines Marathons machen wir eine Reihe unterschiedlich langer Dauerläufe", so Behrends. Die Kontrollen sind bis zum 23. April geplant.

Im vergangenen Jahr starben auf den Straßen Schleswig-Holsteins laut dem Landespolizeiamt 114 Menschen, über 16.000 wurden verletzt.

TISPOL (Traffic Information System) TISPOL (Traffic Information System Police) wurde durch die Verkehrspolizeien Europas gegründet, um die Verkehrssicherheit und Strafverfolgung europaweit zu verbessern. Das Hauptziel von TISPOL ist die Reduzierung der Anzahl der Getöteten und

Schwerverletzten auf Europas Straßen. Die ständigen Schwerpunktthemen sind unter anderen Geschwindigkeit, Sicherheitsgurt, Alkohol und Drogen und der gewerbliche Güter- und Personenverkehr.

