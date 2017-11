Stand: 02.11.2017 18:48 Uhr

Polizei-Spitzen in SH sollen ihre Posten räumen

Gleich zwei Spitzen der Landespolizei sollen ihre Posten räumen. Das hat Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) am Donnerstagabend bestätigt. Konkret geht es um den Chef der Landespolizei Ralf Höhs und den Leiter der Polizeiabteilung im Innenministerium, Jörg Muhlack. Der Minister betonte in einem Presse-Statement ausdrücklich, dass es sich nicht um eine "vorweg genommene Konsequenz aus Ermittlungen im Rahmen der sogenannten "Rocker-Affäre" handelt. Bei dieser Affäre stehen Mobbing-Vorwürfe und die Unterdrückung von Beweismitteln im Raum. Im Zusammenhang mit den Vorfällen stehen unter anderem Höhs und Muhlack in der Kritik.

Spitzen der Landespolizei müssen gehen Schleswig-Holstein Magazin - 02.11.2017 19:30 Uhr Nachdem mehrere Personen in der Führungsriege der Polizei SH ihren posten räumen sollen, hat Innenminister Grote dem Schleswig-Holstein Magazin Fragen beantwortet.







Neue Posten in der Regierung

Grund für die personellen Veränderungen seien unterschiedliche Auffassungen über die Führung sowie die zukünftige Ausrichtung der Landespolizei, so Innenminister Grote: "Mit den jetzt Handelnden hat es dazu so deutlich unterschiedliche Auffassungen gegeben, sodass es keine konstruktive Zusammenarbeit in Zukunft geben wird." Zudem sagte er, die Spitzen der Polizei bräuchten angesichts der Vielzahl an Herausforderungen ihre ganze Kraft, um sich auf die Gestaltung der Zukunft der Landespolizei zu konzentrieren. Sowohl Höhs als auch Muhlack sind laut Grote andere Posten innerhalb der Landesregierung angeboten worden.

Sonderermittler setzt Arbeit fort

Nach NDR Informationen hat auch LKA-Chef Thorsten Kramer seinen Rückzug angekündigt. Dazu sagte Grote: Kramer scheide im Sommer aus Altersgründen aus dem Dienst aus und solle bis dahin im Amt bleiben.

Der vom Innenministerium beauftragte Sonderermittler werde seine Arbeit laut dem Minister wie bislang fortsetzen und die gesamten im Raum stehenden Vorwürfe aufarbeiten. Grote betonte, dass der angekündigte Parlamentarische Untersuchungsausschuss ein zusätzliches parlamentarisches Instrument der Aufklärung sei.

Polizeigewerkschaften unterschiedlicher Meinung

Die Gewerkschaft der Polizei hatte zuvor erklärt, man sei überrascht und befremdet über die Entscheidung. Anders die konkurrierende Deutsche Polizeigewerkschaft: Hier war man der Meinung, ein Wechsel biete die Chance für die Landespolizei, wieder zur Ruhe zu kommen. "Die Spitzen der Polizei brauchen angesichts der Vielzahl an Herausforderungen ihre ganze Kraft, um sich auf die Gestaltung der Zukunft unserer Landespolizei zu konzentrieren."

