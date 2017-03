Stand: 22.03.2017 08:19 Uhr

Phänomania: Wissenschaft an der Waterkant von Carsten Rauterberg

Staubig und ein wenig chaotisch sieht es aus in der Eingangshalle der ehemaligen Sturmflutenwelt Blanker Hans in Büsum. Überall hängen Kabel von der Wand, Werkzeuge liegen herum. Hier entsteht ein neues Science-Center: die Phänomania Büsum. Auch im ersten Stock sieht es noch ziemlich nach Baustelle aus - in einem Raum stehen zahlreiche Kisten, einige der 36 Experimente sind schon ausgepackt.

Naturwissenschaftliche Phänomene zum selbst Ausprobieren

Vorsichtig holen Lena Wollbeck und Paula Meermann Experiment für Experiment aus den Pappkartons. Die beiden haben neben dem Stress beim Auspacken und Aufbauen auch viel Spaß - und sie probieren das eine oder andere Experiment wie zum Beispiel das "Dosen-Telefon" oder den "Heißen Draht" auch schon mal aus. Beim "Heißen Draht" muss Lena Wollbeck mit einem Stab aus Draht einen Zick-Zack-Parcours bewältigen, ohne dass der Stab das gewundene Metall berührt.

Der Chef verrät nicht alles

Phänomania-Geschäftsführer Daniel Jarackas packt selbst mit an und hilft seinen Mitarbeiterinnen beim Aufbau. Der Chef des neuen Science-Centers verspricht: "200 Experimente sollen es insgesamt werden. In vier Wochen geht es dann richtig los mit den spektakulären Sachen in der großen Halle." Er freut sich zum Beispiel schon auf den "Trabi Heber": "Da kann man dann mit einer Hand einen echten Trabi hoch heben. Wie, wird noch nicht verraten".

Keine Vorbildung nötig

Jarackas ist selbst immer wieder total begeistert von "seinen" Exponaten. Er will zusammen mit seinen Mitarbeitern Spaß an der Wissenschaft vermitteln. Die Besucher der Phänomania Büsum sollen alle 200 Experimente selbst ausprobieren können. Physikalische, chemische, neurologische und biologische Phänomene - wie etwa die Steuerung der Pupille - all das soll auf einer Gesamtfläche von 6.000 Quadratmetern präsentiert werden. Die Besucher müssten keine Vorkenntnisse haben, sondern einfach nur das Interesse an Experimenten und Wissenschaft mitbringen, sagt Daniel Jarackas. Die Ausstellung richte sich an Kinder, Jugendliche und auch an Erwachsene.

Vorgänger hatte zuwenig Zulauf

Die Perfect Wave Betriebsgesellschaft will insgesamt rund eine Million Euro in Büsum investieren. Die Firma betreibt bereits ähnliche Erlebnisausstellungen in Essen in Nordrhein-Westfalen, in Carolinensiel in Niedersachsen sowie in Peenemünde in Mecklenburg-Vorpommern. In Büsum wird die Ausstellung unweit des Kutterhafens in dem seit anderthalb Jahren leerstehenden Gebäude der ehemaligen Sturmflutenwelt Blanker Hans aufgebaut.

Die Gemeinde hatte die 2006 eröffnete Indoor-Einrichtung wegen zu geringer Besucherzahlen und zu hoher Kosten geschlossen und einen neuen Betreiber für eine touristische Nachnutzung gesucht. Nach einigen Monaten Stillstand kam der Kontakt mit Phänomania-Geschäftsführer Jarackas zustande. Mittlerweile steht der Vertrag zwischen der Gemeinde Büsum und den Phänomania-Machern.

Erste Besucher können im Juni kommen

Erst vor wenigen Tagen erfuhr Büsums Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje (FWB), dass die Gemeinde Fördermittel des Landes in Höhe von mehreren Millionen Euro nicht zurückzahlen muss. Das Wirtschaftsministerium sei vom Phänomania-Konzept überzeugt worden, die Ausstellung solle ein neuer touristischer Leuchtturm für die Region werden, so Büsums Bürgermeister. Die neue Attraktion soll im Juni eröffnet werden. Es ist noch viel zu tun für die Haustechniker und die anderen Mitarbeiter. Doch alle - und allen voran Geschäftsführer Daniel Jarackas - sind optimistisch, dass sie es schaffen. In der Eröffnungswoche soll es unter anderem spezielle Führungen für Vermieter und andere Beschäftigte in der Tourismusbranche geben.

