Stand: 12.03.2017 17:38 Uhr

Peter Harry Carstensen feiert 70. Geburtstag

Der ehemalige Ministerpräsident Schleswig-Holsteins, Peter Harry Carstensen (CDU), hat am Sonntag seinen 70. Geburtstag gefeiert. Zu seinem Runden bekam er jede Menge Glückwünsche - auch von den Bischöfen der beiden großen Kirchen im Land. Der evangelisch-lutherische Bischof Gothart Magaard vom Sprengel Schleswig und Holstein der Nordkirche sowie der Hamburger Erzbischof Stefan Heße würdigten Carstensens Einsatz für die Volksinitiative für einen Gottesbezug in der Landesverfassung. Die Aufnahme eines Gottesbezugs in die Präambel der Landesverfassung war im Juli 2016 an nur einer Stimme im Kieler Landtag gescheitert.

Feier im Dorfkrug

Carstensen feierte seinen Geburtstag mit einem Gottesdienst im kleinen Brügge zwischen Kiel und Neumünster. Anschließend ging es mit knapp 80 Gästen in den Dorfkrug von Techelsdorf. FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki, CDU-Fraktionschef Daniel Günther und Wacken-Open-Air-Chef Holger Hübner sollen dabei gewesen sein.

Patt gegen Simonis

Carstensen war von 2005 bis 2012 Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. An die Macht kam er wegen des "Heide-Mordes" von 2005. Die damalige Ministerpräsidentin Heide Simonis (SPD) wollte eine vom SSW (Südschleswigscher Wählerverband) tolerierte rot-grüne Minderheitsregierung führen. Weil ihr in vier Wahlgängen eine Stimme aus den eigenen Reihen fehlte, scheiterte das Projekt. Carstensen war gegen den Rat von Parteifreunden gegen Simonis angetreten, schaffte ein Patt und führte dann eine Koalition mit der SPD.

Schlichter am Bungsberg

Er wohnt bei Wrohe am Westensee - mitten im Wald. Der passionierte Jäger hat zwei Hunde, unter anderem einen Dackel. Weil der krank war, reiste Carstensen kürzlich nicht zur Wahl des Bundespräsidenten. Carstensen ist mit seinen 70 Jahren noch sehr aktiv: In Georgien sitzt er im Aufsichtsrat eines Weingutes. Im Streit um den Skilift am Bungsberg ist er Schlichter. Er arbeitet für eine Stiftung, die sich mit Fragen der Welternährung und neuen Pflanzenzüchtungen beschäftigt, und für eine andere, die neue Stadtentwicklungskonzepte vorantreibt. In den Landtagswahlkampf wird er sich auch einmischen, um mit seiner Popularität der CDU zu helfen. Und Carstensen glaubt fest an einen Sieg von Angela Merkel bei der Bundestagswahl.

