Stand: 14.01.2017 12:22 Uhr

Parteitag: AfD bemüht sich um Geschlossenheit

Eigentlich sah alles danach aus, dass auch dieser Landesparteitag der AfD in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) wieder von offenem Streit zwischen den Parteimitgliedern bestimmt werden würde. Mehrere Abwahlanträge lagen vor, unter anderem gegen den Landesvorstand. Doch nach zweistündiger Diskussion war klar: Der Streit wird verschoben. Damit möglichst schnell die Landesliste vervollständigt werden kann. Konkret heißt das: Die Abwahlanträge wurden nicht zugelassen. Dafür stimmen 89 der anwesenden Parteimitglieder. 72 stimmten dagegen, 11 enthielten sich. Eine kleinere Zahl parteiinterner Kritiker verließ danach den Parteitag. Zu Beginn hatte Landessprecher Jörg Nobis die Mitglieder zu Geschlossenheit und Einheit aufgerufen. Bei dem Landesparteitag wollen die Delegierten ihre Kandidatenliste für die Landtagswahl vervollständigen und außerdem entscheiden, wen sie für die Bundestagswahl aufstellen.

Klage vor Landgericht

Vor dem Kieler Landgericht hat der ehemalige Vorsitzende der Partei, Thomas Thomsen, geklagt: Er moniert, der Vorstand sei nicht rechtmäßig gewählt worden. Das Verfahren ist noch in der Schwebe. Am 30. Januar will das Landgericht Kiel darüber endgültig entscheiden. Bei einer mündlichen Verhandlung am vergangenen Montag deutete die Vorsitzende Richterin aber an, die Klage werde wahrscheinlich abgewiesen.

Wirbel um AfD-Landesvize

Dazu kommt der Wirbel um AfD-Landesvize und Pressesprecher Volker Schnurrbusch, der laut einer Entscheidung des parteiinternen Landesschiedsgerichtes gar nicht dem Landesverband angehört und deshalb auch nicht Teil des Vorstands sein kann. Ihm werfen innerparteiliche Kritiker vor, niemals wirklich seinen Lebensmittelpunkt in Schleswig-Holstein gehabt zu haben. Das ist aber Grundvoraussetzung für Parteiämter im Norden. Schnurrbusch dagegen behauptet, von 2008 bis 2013 in Ahrensburg im Kreis Stormarn und seit 2013 in Schönwalde am Bungsberg (Kreis Ostholstein) gemeldet gewesen zu sein. Zudem habe er aus beruflichen Gründen eine Zweitwohnung in Hamburg.

AfD laut Umfrage bei sechs Prozent

Anträge auf Abwahl liegen dem Parteitag außerdem gegen den Direktkandidaten im Wahlkreis Schleswig-Kappeln, Jörg Christian Zemke, und den Direktkandidaten Frank Hansen im Wahlkreis Schleswig-Flensburger Land vor.

Die Listenplätze sind heiß begehrt. Die AfD liegt laut aktueller Umfrage von NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein Magazin bei sechs Prozent und würde bei einem solchen Ergebnis am 7. Mai bei der schleswig-holsteinischen Landtagswahl erstmals den Einzug ins Landesparlament schaffen.

