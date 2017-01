Stand: 15.01.2017 19:14 Uhr

Osterrönfeld: Fünf Verletzte bei Hausexplosion

Bei einer Explosion in einem Einfamilienhaus in Osterrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind am Sonntag fünf Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Sie kamen mit einem Rettungshubschrauber in ein Spezialkrankenhaus nach Lübeck. Rund 110 Feuerwehrleute waren vor Ort im Einsatz.

110 Feuerwehrleute löschen Brand nach Explosion













Gasexplosion löst Brand aus

Anwohner hatten am Nachmittag den Knall der Explosion gehört und riefen die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Haus komplett in Flammen. Teile der Hauswand waren zerstört. Für die Lösch- und Rettungsarbeiten wurde die Dorfstraße zeitweise voll gesperrt.

Umliegende Häuser evakuiert

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen in dem eng bebauten Wohngebiet auf die umliegenden Häuser übergriffen. Die Nachbarn wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Es waren Rettungskräfte aus den Wehren Osterrönfeld, Schacht-Audorf, Schilldorf und Rendsburg im Einsatz. Was die Explosion ausgelöst hat, ist noch nicht klar. Die Kriminalpolizei ermittelt. "Angeblich sollen eine Gasflasche und ein Gasofen eine Rolle spielen", teilte ein Sprecher mit. Gesichert seien diese Information aber noch nicht.

