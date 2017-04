Stand: 15.04.2017 17:21 Uhr

Ostergarten mit 20.200 bunten Eiern von Thorsten Philipps

Bunte Eier wohin man schaut: 20.200 Eier hängen in dem Lübecker Schrebergarten von Thorsten Kups und seiner Lebensgefährtin Gabriele Stammer. Mit dem Aufhängen des Osterschmucks ist das Paar bereits seit dem 12. Februar beschäftigt - insgesamt 180 Stunden dauerte es, bis alles fertig war. "Wir machen das nicht für einen Guinessbuchrekord, sondern damit die, die es mögen, sich daran erfreuen können", erklärt Kups sein Engagement. Als gelernter Maler und Lackierer ist der 52-Jährige Experte für die farbliche Gestaltung der Eier.

Ein Schrebergarten voller Ostereier















Opfer von Ostereier-Vandalismus

Vor 14 Tagen hatten Unbekannte ein paar hundert Ostereier kaputt gemacht: Gehäkelte Ostereier und Stoffosterhasen waren die Opfer des Vandalismus. "Teilweise wurde Osterhasen geköpft, es sah furchtbar aus. Wir waren geschockt darüber, was es für Idioten gibt", schildert Gabriele Stammer. Doch die beiden Ostereierfans besorgten neue Requisiten, damit der Garten der 20.000 Ostereier weiterhin rechtschaffend seinem Namen alle Ehre machen kann.

Ostereierfans genießen den Blick

Für die vielen Kinder, die immer wieder vorbei schauen, liegen immer ein paar Naschsachen bereit. "Das war eigentlich der Grund, warum wir es vor 17 Jahren zum ersten Mal gemacht haben: für die Kinder", unterstreicht Gabriele Stammer. Aber auch viele Erwachsene kämen, um Fotos zu machen, so die 56-Jährige. So zum Beispiel Beate Graeff und Tamas Laskay. Die beiden bezeichnen sich als Fans des Ostereiergartens. Vor drei Jahren haben sie den Garten zum ersten Mal beim Osterspaziergang entdeckt: "Wir kommen seitdem jedes Jahr vor Ostern immer regelmäßig vorbei und schauen, welche Ostereier und Osterhasen neu dazugekommen sind." Für beide ist dieser Ostereiergarten ein echter Hingucker.

Nach Ostern ist Schluss mit Bunt

Nur das Wetter ist in diesem Jahr nicht gerade das Gelbe vom Ei: Ständig Sturm und Regen. "Vieles geht kaputt", bedauert Gabriele Stammer. Bisher hätten sie die Schäden an den Bändern und Fäden beseitigt, kaputte Eier ausgetauscht oder Osterhasen trocken gelegt, aber jetzt lehnen sie sich bis Dienstag zurück und lassen einfach alles, wie es ist. Der Abbau könnte sich in diesem Jahr allerdings verschieben: "Normalerweise bauen wir ab Dienstag nach Ostern alles ab. Doch in diesem Jahr wird es wohl nichts wegen eines angekündigten Unwetters.", erklärt Kups. Nun hoffen sie, dass der Osterhase nochmal ein Wort mit dem Wettergott wechselt, damit ihr Oster-Prachtgarten verschont bleibt.

