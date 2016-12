Stand: 25.12.2016 12:00 Uhr

Notruf 112: Weihnachten in der Leitstelle von Benjamin Nolte

"Notruf 112 , wo genau ist der Notfallort?" Klar und bestimmt nimmt Jan Friedrichsen einen Notruf an. Friedrichsen ist Disponent in der Leitstelle Nord in Harrislee. Aufgeregt versucht ihm ein Mann mit zittriger Stimme zu beschreiben, wo er ist und was passiert ist: Es hat einen schweren Unfall gegeben. Der 29-jährige Disponent spult routiniert seinen fest verankerten Fragenkatalog ab. Bereits während des Anrufes alarmiert er die Rettungskräfte. Der erste Rettungswagen mit Blaulicht rast los. Friedrichsen und seine Kollegen kümmern sich um den gesamten Norden des Landes, also um die Stadt Flensburg, den Kreis Nordfriesland und den Kreis Schleswig-Flensburg.

Weihnachten in der Rettungsleitstelle



















Wie ist die Lage?

Fünf Monitore hat Friedrichsen immer im Blick: Protokolle, laufende Einsätze, eine Karte mit den Einsatzkoordinaten und die Standorte der Rettungsfahrzeuge. Ein weiterer Bildschirm hält Anleitungen und Fragenkataloge für unterschiedlichste Szenarien bereit. Anhand der dort aufblinkenden Informationen fragt Friedrichsen beim Anrufer ein möglichst genaues Bild der Lage ab. Er muss sich auf das verlassen, was man ihm sagt. So kann es auch mal vorkommen, dass er zu viele Einsatzkräfte alarmiert - zum Beispiel, weil die ersten Meldungen die Lage bedrohlicher beschreiben als sie wirklich ist.

Weiterer Rettungswagen muss zum Unfall

Unterdessen erhält Friedrichsen eine erste Rückmeldung von dem schweren Unfall in Flensburg. Jetzt erfährt er, ob er anhand der Infos aus dem Notruf die richtigen Schritte unternommen hat. War der Einsatzort richtig oder mussten die Rettungskräfte suchen? Die Besatzung eines Feuerwehrfahrzeuges, das Friedrichsen zur Absicherung mitgeschickt hatte, meldet, dass noch ein zweiter Rettungswagen benötigt wird. Der Unfallfahrer stehe unter Schock. Nur wenige Mausklicks später ist der alarmiert.

Per Hubschrauber auf die Inseln

Wann sie welche Einsatzmittel zu welchen Einsätzen schicken, bestimmt ein komplexes System. Mittels GPS wissen sie, wo das nächste verfügbare Einsatzfahrzeug steht. Gibt es zeitgleich mehrere Einsätze in einer bestimmten Region, müssen Friedrichsen und seine Kollegen dafür sorgen, dass kein Engpass entsteht.

In solchen Fällen fahren dann Rettungswagen von anderen Wachen vorsichtshalber los. "Besonders in entlegenen Gebieten im Kreis Nordfriesland und auf den Inseln müssen wir ein paar Dinge mehr beachten", erklärt Friedrichsen. "Ich muss schon bei der Alarmierung im Blick haben, welches Rettungsmittel wie lange braucht und vor allem auch, wie weit der Weg in ein mögliches Zielkrankenhaus ist." So werden auf den Inseln nicht selten Hubschrauber eingesetzt, um die Patienten so schonend und so schnell wie möglich auf das Festland zu bekommen.

Kontrollraum Weihnachten Energieversorger, Rettungsdienste, Polizei oder Autobahnmeisterei sind natürlich auch an Weihnachten im Einsatz. Einige Leitstände sind sogar rund um die Uhr besetzt - doch eigentlich für die Öffentlichkeit tabu.



Wir durften hinter die Kulissen schauen. Rund um die Feiertage stellen wir bei NDR.de die Menschen vor, die dazu beitragen, dass alle anderen Schleswig-Holsteiner entspannt feiern können.

Reanimation per Telefon

Von den Mitarbeitern in der Leitstelle wird auch in Stresssituationen erwartet, dass sie einen kühlen Kopf bewahren und nicht von ihren erlernten Arbeitsabläufen und Fragen abweichen. "Wir gehen immer mit den gleichen Worten ans Telefon", erklärt Friedrichsen. "Wo genau ist der Notfallort? Das ist gleich die wichtigste Frage." Sollte nach der Beantwortung dieser Frage der Notruf abreißen, kennt Friedrichsen zumindest den Ort.

Im Ernstfall - wenn bei einer bewusstlosen Person Puls und Atmung aussetzen - startet er die sogenannte Telefonreanimation. Am Telefon erklärt er dem Anrufer genau, was er tun soll, um die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu überbrücken. "Manchmal muss man auch mal laut werden, um aufgeregte Anrufer in ihren Extremsituationen wieder auf den Boden zu holen", so Friedrichsen. "Von absoluter Gelassenheit bis hin zu einem völligen Zusammenbruch in Ausnahmesituationen reagieren die Menschen höchst unterschiedlich."

Silvester ist deutlich mehr los

Nach dem Unfall in Flensburg ist der Einsatz für die Feuerwehr und den Rettungsdienst beendet. Friedrichsen erhält über Funk die Rückmeldung, dass beide Patienten mit Rettungswagen in die Notaufnahme gebracht worden sind. Für Friedrichsen gehört der Dienst an Weihnachten zu seinem Job dazu. "Für die Familie war es schon immer schlimmer als für mich", sagt er. "Mittlerweile haben sich alle daran gewöhnt. Meine Lebensgefährtin ist bei der Polizei, auch sie muss an Feiertagen arbeiten."

Der Zusammenhalt unter den Mitarbeitern in der Leitstelle sei hoch. An Weihnachten gibt es für alle ein Buffet - und meist etwas mehr Zeit als sonst, denn generell sei an Weihnachten etwas weniger los. Anders sieht das allerdings an Silvester aus. "Dann ist erheblich mehr los, das Einsatzaufkommen fordert dann auch bei uns in der Leitstelle mehr Personal."

