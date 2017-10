Stand: 07.10.2017 16:17 Uhr

Nord-Grüne wählen neues Spitzenduo

An diesem Wochenende treffen sich die Nord-Grünen zum Parteitag in Neumünster. Dort hat die Partei am Sonnabendnachmittag eine neue Doppelspitze gewählt. Neue Landesvorsitzende ist die Pinneberger Kreisgeschäftsführerin Ann-Kathrin Tranziska. Die 43-Jährige setzte sich gegen zwei Konkurrentinnen durch. Die seit 2012 amtierende Landesvorsitzende Ruth Kastner (66) war nicht wieder angetreten. Den zweiten Platz an der Spitze sicherte sich der Kieler Steffen Regis, bisher persönlicher Referent von Umweltminister Robert Habeck.

Heinold: "Junges, dynamisches Duo"

Die Grünen werden traditionell von einem Duo geführt, zu dem mindestens eine Frau gehört. Finanzministerin Monika Heinold war zufrieden mit der Wahl ihrer Partei: "Wir haben einen jungen und dynamischen Landesvorstand gewählt. Ich glaube, dass die mit viel Power an die Sache gehen." Sie erhoffe sich, dass das neue Duo die Grünen in der "Jamaika"-Koalition stärke.

Habeck: "Kommt an den Verhandlungstisch"

Vor der Wahl analysierte Umweltminister Robert Habeck die politische Situation und lotete die Möglichkeit für eine "Jamaika"-Koalition im Bund aus. Er forderte die Union und Kanzlerin Merkel auf, zügig - vor allem "mit Blick auf Europa und die Welt" - mit den Sondierungsgesprächen für ein Bündnis mit seiner Partei und der FDP zu beginnen. "Kommt an den Verhandlungstisch und schneidet euch drei Scheiben von den Grünen ab!", sagte Habeck. Er warf der Union Verzögerungstaktik vor. Sie warte offenbar erst die Landtagswahl in Niedersachsen am kommenden Wochenende ab.

