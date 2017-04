Stand: 04.04.2017 14:31 Uhr

Neuer Wahl-O-Mat: Wohin soll das Kreuzchen?

Es ist dieser Moment in einem engen Raum, abgeschirmt von allen anderen, nur der Stift, der Stimmzettel und die eigene Entscheidung: "Bei welcher Partei setze ich mein Kreuzchen?" Der Countdown zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 7. Mai läuft. Und wer die entscheidende Frage für sich selbst noch nicht beantworten kann, für den gibt es ab jetzt eine Online-Entscheidungshilfe - den Wahl-O-Maten. Das Tool soll klarmachen, wo die Unterschiede zwischen den Parteien liegen - und welche der Positionen der eigenen politischen Einstellung am nächsten kommt.

Wahl-O-Mat zur Landtagswahl geht an den Start NDR 1 Welle Nord - 04.04.2017 14:00 Uhr Autor/in: Anna Grusnick Die Wähler müssen sich so langsam Gedanken machen, welche Parteien und Kandidaten sie denn überhaupt wählen wollen. Um das herauszufinden, gibt es wieder den sogenannten Wahl-O-Maten.







"Der Wahl-O-Mat macht deutlich, dass nicht alle Parteien das Gleiche wollen. Wir zeigen ganz prägnant in 38 Thesen die Unterschiede der Parteien. Und das ist wichtig, um zu sehen, welche Richtungsentscheidung es am 7. Mai zu treffen gilt", sagte der Landesbeauftrage für politische Bildung, Christian Meyer-Heidemann, am Dienstag in Kiel.

Eigene Meinung mit Thesen vergleichen

Links Link Wahl-O-Mat für Schleswig-Holstein Hier geht's zum Wahl-O-Maten zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 7. Mai 2017. Das Online-Tool soll Unentschlossenen bei der Entscheidung helfen. extern

Eine Gruppe von Jung- und Erstwählern hatte die Thesen erarbeitet. Nach etwa 15 Minuten sollen sich die User durchgeklickt und ihre Meinung zu verschiedenen Aussagen mit "stimme zu", "neutral" und "stimme nicht zu" angegeben haben. "Der Wahl-O-Mat misst die Übereinstimmung der eigenen Positionen mit den Positionen der Parteien und zeigt das in Prozent an", sagte Meyer-Heidemann. Gemeinsam nahmen Spitzenpolitiker der im Landtag vertretenen Parteien den Wahl-O-Maten in Betrieb und probierten ihn gleich mal selbst aus. Bei ihnen passten Wahl-O-Mat-Ergebnis und politisches Profil.

Etwa 250.000 User nutzten Wahl-O-Maten vor Wahl in 2009

Der Wahl-O-Mat war 2002 von der Bundeszentrale für politische Bildung eingeführt worden und kommt in Schleswig-Holstein zum dritten Mal zum Einsatz. Vor der Landtagswahl 2009 hatten ihn etwa 250.000 Menschen genutzt.

