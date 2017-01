Stand: 13.01.2017 20:05 Uhr

Neue Stromtrasse: Monteure gehen in die Luft

Die Details müssen genau besprochen werden, bevor der Hubschrauberpilot mit dem Vorseil im Schlepptau losfliegt. Bauleiter Falk Honig erklärt ihm genau, von welcher Seite und in welcher Höhe er die Strommasten an der Autobahn 7 zwischen Hamburg und Flensburg anfliegen soll. In maximal zwei Stunden müssen die Vorseile an der neuen Höchstspannungsleitung hängen, die bald Windstrom aus Dänemark und Schleswig-Holstein nach Hamburg und Niedersachsen transportieren soll. Der Hubschrauber wird pro Minute abgerechnet. Dazu kommt das wenige Tageslicht. "Gerade jetzt im Winter, wo wir wenig Arbeitszeit zur Verfügung haben, zählt einfach jede Minute", sagt Honig.

Arbeit zwischen den Masten Schleswig-Holstein Magazin - 13.01.2017 19:30 Uhr Auf der A 7 zwischen Kiel und Hamburg entsteht gerade eine neue Höchststpannungsleitung. Das Team um Falk Honig kümmert sich darum, die Vorseile in die Masten einzufädeln.







320-Kilo-Gewicht am Hubschrauber

Dann geht es los. Der Hubschrauber startet. Per Funk hält Honigs Team Kontakt zu dem Piloten und zu den Monteuren. In jedem Mast sitzen zwei von ihnen. Ein 320-Kilo-Gewicht beschwert das Seil am Hubschrauber. So kann der Pilot es präzise an die Masten führen. Die Monteure müssen sich in bis zu 70 Metern Höhe dann schnell das Seil schnappen - und es am Mast befestigen. Mit dem Hubschrauberpiloten kommunizieren sie per Handzeichen. Unten am Boden lässt ein Mann nach und nach das Vorseil von einer Seiltrommel ab. Er muss darauf achten, dass die Schnur nicht durchhängt.

Nach weniger als zwei Stunden ist alles geschafft: Acht Vorseile haben der Pilot und der Rest des Teams in die fünf Masten eingefädelt. In einigen Wochen wird das Vorseil, das aus Kunststoff ist, durch ein Stahlseil ersetzt. Erst dann können die tonnenschweren Stromleitungen in die Masten gezogen werden. Für den Hubschrauber wären sie viel zu schwer.

Die sogenannte Mittelachse zwischen Schacht-Audorf bei Rendsburg und Hamburg soll künftig die bestehende 220-Kilovolt-Leitung ersetzen und helfen, den an der Küste erzeugten Windstrom in die Verbrauchszentren in der Mitte und im Süden Deutschlands zu transportieren. Neben der Ost- und der Westküstenleitung ist das der dritte große Netz-Ausbau-Projekt in Schleswig-Holstein.

