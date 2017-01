Stand: 04.01.2017 13:15 Uhr

Neue Prüfgeräte erkennen gefälschte Papiere

Bei vielen Straftaten nutzen Kriminelle gefälschte Papiere. Sie richten damit Bankkonten ein oder schließen Handyverträge ab. Gefälschte Papiere werden zudem dafür genutzt, um an Meldebescheinigungen zu kommen. Mit diesen wiederum erschleichen sich die Kriminellen Kindergeld, Sozialhilfe oder Wohngeld. Aber auch Terroristen nutzen gefälschte Papiere, um ihre Taten vorzubereiten - beispielsweise um ein Auto anzumieten. Gerade bei ausländischen Ausweisen und Dokumenten ist es bisher schwer festzustellen, ob diese echt sind oder nicht. In Kiel haben Behörden-Mitarbeiter jetzt neue technische Möglichkeiten, um gefälschte Ausweise zu erkennen.

Prüfgerät erkennt Fälschungen aus 160 Ländern

Bei vielen Anträgen auf den Ämtern in Kiel müssen Papiere als Identitätsnachweis vorgelegt werden. Die Mitarbeiter haben nun mit einem neuen Prüfgerät die Möglichkeit, in wenigen Sekunden festzustellen, ob die Papiere gefälscht sind. Das Prüfsystem bietet eine automatische Fälschungserkennung von mehr als 1.000 Pässen, ID-Karten, Personalausweisen, Aufenthaltstiteln und Visa aus mehr als 160 Ländern. Die Geräte sind mit einer Datenbank verbunden, die ständig aktualisiert wird.

Hoher Schaden durch gefälschte Papiere

Beim Probelauf des neuen Geräts in Kiel im Frühjahr 2016 sind bereits vier gefälschte Dokumente entdeckt worden. Künftig kommen in der Landeshauptstadt neun Geräte zum Einsatz. Die Leasingkosten liegen bei weniger als 20.000 Euro. Zum Vergleich: Die gelungene Registrierung von Betrügern in einem Meldesystem verursacht nach Schätzung von Experten einen volkswirtschaftlichen Schaden von 20.000 bis 40.000 Euro pro Fall.

