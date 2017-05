Stand: 06.05.2017 08:00 Uhr

Neuanfang im Konzertsaal der Lübecker MuK

Ist die Akustik im Konzertsaal der Lübecker Musik- und Kongresshalle (MuK) tatsächlich besser als in der Hamburger Elbphilharmonie? Heute können sich die ersten Gäste ein Bild beziehungsweise ein Ohr von dieser Expertenmeinung machen. Eineinhalb Jahre nach der Hiobsbotschaft von der Einsturzgefahr wird der Konzertsaal in Lübeck wieder feierlich eröffnet. Unter anderem wird das Philharmonische Orchester der Hansestadt Werke von Johannes Brahms und Gustav Mahler spielen. Rund 1.500 Zuhörer sollen den ausverkauften Saal füllen.

Zweiter Bauabschnitt in den kommenden Jahren

Ende September 2015 stellten Statiker erhebliche Mängel an der Saaldecke fest. Haken, die die Decke halten sollten, entsprachen nicht den Vorschriften. Das NDR Elbphilharmonie Orchester musste ins Foyer ausweichen, das Schleswig-Holstein Musik Festival Veranstaltungen verschieben. Die Sanierung des Konzertsaales schlug am Ende mit acht Millionen Euro zu Buche. Der MuK entgingen eine Million Euro an Ticketeinnahmen. In einem zweiten Bauabschnitt sollen weitere 18 Millionen Euro in die Sanierung der MuK-Infrastruktur fließen.

Konzertsaal der Lübecker MuK wird eröffnet NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 06.05.2017 08:00 Uhr Autor/in: Thorsten Philipps Am Sonnabend wird der Konzertsaal der Lübecker MuK feierlich eröffnet. Vor eineinhalb Jahren hatten die Verantwortlichen ihn schließen müssen. Die Decke drohte einzustürzen.







