"Nautilus" soll heute geborgen werden

Experten wollen heute das Restaurantschiff "Nautilus" heben, das in Travemünde gesunken ist. Besitzer Dieter Müller will den 33 Meter langen Kahn abwracken lassen. Seine Bereitschaft, das Schiff weiter zu betreiben, sinke "gegen Null", sagte er am Montag.

Schiff läuft voll mit Frischwasser

Bereits zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres ist sein schwimmendes Fischbrötchen-Restaurant abgesoffen. Es stammt aus dem Jahr 1935 - und meint es offenbar nicht gut mit dem Besitzer. "Also wenn, dann würde ich schon gerne das Schiff tauschen und ein anderes herholen", sagte er. Grund für den jüngsten Untergang am Sonntag war, dass die Frischwasserleitung gebrochen war und das Schiff voll Wasser lief.

"Nautilus" sank 2016 schon einmal

Seit dem Untergang hat das Heck der "Nautilus" Bodenkontakt. Für die Umwelt sieht die Feuerwehr aber keine Gefahr. Der Dieseltank des Schiffs drohe nicht auszulaufen. Das Boot wird derzeit mit Leinen gehalten, damit es nicht vollständig sinkt. Vor einem Jahr, im Januar 2016, war das Schiff schon einmal gesunken.

