Motorsegler landet in Maisfeld bei Heist

Bei Heist im Kreis Pinneberg ist am Sonntagabend ein Kleinflugzeug notgelandet. Eine Passagierin wurde nach Angaben der Polizei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Pilot blieb demnach unverletzt. Der Motorsegler war in einem Maisfeld gelandet. Er wurde schwer beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Offenbar Probleme mit dem Motor

Das Paar aus Norderstedt (Kreis Segeberg) war am Nachmittag in Wyk auf Föhr gestartet, um nach einem Kurztrip zum Flugplatz in Heist zurückzukehren. Kurz vor der Ankunft musste der Pilot dann die Notlandung in der Feldmark zwischen Heist und Haselau einleiten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte es Probleme mit dem Motor gegeben.

Kreis Pinneberg: Notlandung im Maisfeld NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 02.10.2017 08:00 Uhr Autor/in: Marei Beermann Der Pilot eines Motorseglers hat am Sonntagabend eine Notlandung bei Heist im Kreis Pinneberg eingeleitet. Das Flugzeug krachte in ein Maisfeld. Eine Passagierin kam ins Krankenhaus.







