Stand: 09.11.2017 16:28 Uhr

Mord in Schackendorf: Tatort Heizungsraum?

Eine Woche ist vergangen seit dem Mord an einer Frau in Schackendorf (Bad Segeberg). Der tatverdächtige Ehemann sitzt in Untersuchungshaft und streitet die Vorwürfe ab. Die zuständige Staatsanwaltschaft gibt sich bedeckt. Die "Segeberger Zeitung" aber berichtet über den möglichen Tatort: Der Ehemann könnte die 34-Jährige im Heizungsraum des Mehrfamilienhauses erschlagen haben. Darauf lässt demnach eine rätselhafte Putzaktion schließen. Der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler wollte die Mutmaßungen nicht kommentieren. "Dazu machen wir keine Angaben", sagte er.

Schackendorf: War der Heizungsraum der Tatort? NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 09.11.2017 12:00 Uhr Autor/in: Alsleben, Sabine







Blutlache mit literweise Wasser entfernt?

Laut "Segeberger Zeitung" stand der Heizungsraum des Hauses wohl kurzzeitig unter Wasser - angeblich genau zu dem Zeitpunkt, als die Frau verschwunden ist. Offenbar habe jemand in dem Raum, den die Familie zusätzlich zu ihrer Wohnung als Waschküche und Abstellkammer nutzen durfte, den Boden mit großen Wassermengen bearbeitet, hieß es in dem Bericht weiter. Das könnte laut dem Bericht darauf hindeuten, dass es dort eine größere Blutmenge geben haben muss. Mit modernen kriminaltechnischen Methoden können aber auch kleinste, für das menschliche Auge unsichtbare Blutspuren sichtbar gemacht werden.

Kripo sucht Zeugen

Die Mordkommission Kiel rief mögliche Zeugen auf, sich zu melden. Die Ermittler wollen wissen, wer zwischen Mittwoch, 1. November 17 Uhr, und Donnerstag, 2. November 11.30 Uhr, etwas beobachtet hat, und zwar in der Nähe des Fundorts der Leiche, dem Wirtschaftsweg Birkenweg neben der A 21. Außerdem werden Zeugen gesucht, die in der Gegend einen freilaufenden Hund gesehen haben. Und außerdem will die Kripo herausfinden, wo in in ebenfalls diesem Zeitraum der von der Familie genutzte Mietwagen gesehen wurde. Es handelt sich laut Polizei um einen dunklen Opel Astra Kombi mit dem Euskirchener Kennzeichen "EU-...".

Stumpfe Gewalt als Todesursache

Der Ehemann hatte seine Frau vor einer Woche als vermisst gemeldet. Einen Tag später meldete er der Polizei, dass er die 34-Jährige tot an einem Feldweg in der Nähe der A 21 bei Schackendorf gefunden habe. Erste Obduktionen deuten darauf hin, dass sie durch "stumpfe Gewalt" zu Tode gekommen ist. Der Ehemann wurde als Tatverdächtiger festgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.11.2017 | 12:00 Uhr