Stand: 11.01.2017 05:44 Uhr

Mord an Erna Ganz nach 35 Jahren vor Gericht von Jörg Jacobsen

Es ist ein ungewöhnlicher Fall für die Flensburger Justiz - in mehrfacher Hinsicht. Von heute an verhandelt das Landgericht über einen Mordfall, der bereits 35 Jahre zurückliegt. Im Juni 1982 war die 73-jährige Erna Ganz in ihrer Wohnung in Schleswig beraubt und erstickt worden. Angeklagt ist nun ein 52 Jahre alter Mann. Zum Zeitpunkt der Tat war er 17 und lebte in der Nachbarschaft. "Nach unserer Rechtsordnung ist er als Jugendlicher einzustufen", sagt Oberstaatsanwältin Ulrike Stahlmann-Liebelt. "Deshalb findet die Verhandlung vor der Jugendkammer statt."

Die langen Ermittlungen im Mordfall Erna Ganz













DNA-Spur führt zum mutmaßlichen Täter

Die Ermittler konnten den Mord jahrelang nicht aufklären. Seit 2012 beschäftigt sie der Fall wieder intensiver. Damals untersuchten die Kriminaltechniker eine Spermaspur vom Tatort noch einmal ganz genau und konnten verwertbare DNA isolieren. Bei einer anschließenden Reihen-Untersuchung gaben mehr als 1.200 Personen Speichelproben ab. Ein Treffer war nicht dabei. Auch die Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" berichtete 2014 über den Fall. Die Ermittler konzentrierten sich auf die Personen aus ihrem Raster, die nicht freiwillig erschienen waren oder inzwischen woanders wohnten.

Videos 00:42 min "Beschuldigter ist als Jugendlicher einzustufen" Prozess nach einem Mordfall vor 35 Jahren: Zum Tatzeitpunkt war der Angeklagte erst 17 Jahre alt. "Deshalb ist er als Jugendlicher einzustufen", sagt Oberstaatsanwältin Ulrike Stahlmann-Liebelt. Video (00:42 min)

Der 52-Jährige zählte zu diesen Personen. Er lebte inzwischen nicht mehr in Schleswig, sondern im Kreis Ostholstein - mit Frau und Kindern. Im Juli 2016 sollte er eine Speichelprobe abgeben. Der Mann willigte zunächst ein, tauchte aber unter. Polizisten nahmen ihn Mitte Juli in Saarbrücken fest. Seine DNA stimmte mit der vom Tatort überein.

Raubmord für Drogensucht?

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, unter einem Vorwand in die Wohnung von Erna Ganz gekommen zu sein. Bei der Polizei habe er angegeben, bei der Rentnerin nach Wertsachen gesucht zu haben, um seine damalige Drogensucht zu finanzieren. Aus Sicht von Oberstaatsanwältin Stahlmann-Liebelt sind die Mordmerkmale Habgier und Verdeckung einer Straftat erfüllt. Den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs bestritt der Mann bei der Polizei. "Zureichende Anhaltspunkte für ein Sexualdelikt haben wir nicht. Das wäre aber auch schon verjährt", sagte Stahlmann-Liebelt.

Prozess hinter verschlossenen Türen

Die Öffentlichkeit wird von dem Prozess ausgeschlossen, weil es sich um ein Verfahren vor der Jugendkammer handelt. Vorerst sind vier Verhandlungstage angesetzt. Dem Beschuldigten drohen bei einer Verurteilung wegen Mordes höchstens zehn Jahre Gefängnis. "Es ist eine sehr lange Zeit vergangen. Er soll nicht dadurch schlechter gestellt werden, dass er jetzt erst überführt wurde", sagt Stahlmann-Liebelt. "Das Wichtigste in dem Fall ist, dass wir ihn überführt haben."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.01.2017 | 08:00 Uhr