Mit dem seltenen Oldtimer durch den Norden von Peer-Axel Kroeske

Sie sind aus Marburg, Ludwigsburg oder Möchengladbach in den Norden gereist, und sie eint eine große Leidenschaft: Ein Sportwagen mit gebürsteter Edelstahlkarosserie, schicker Form, Flügeltüren und mit dem schön klingenden Namen DeLorean. Dieser Wagen wird wie selten ein anderer mit einem Film verbunden: "Zurück in die Zukunft". An diesem Wochenende haben die Fans und Mitglieder des DeLorean-Clubs eine Tour durch Schleswig-Holstein gemacht, und waren unter anderem in Glücksburg, auf Sylt und in Flensburg unterwegs.

Liebe auf den ersten Blick

Ulli Ziegenfuß' Augen glänzen, wenn er erzählt - und damit geht es ihm wie den meisten DeLorean-Fans. "Als Kind war ich von dem Film fasziniert", erinnert er sich, "erst zehn Jahre später habe ich einen echten DeLorean auf der Straße gesehen. Und dann war ich so fasziniert, dass ich auch einen haben wollte."

Gebaut wurde der DeLorean Anfang der 80er-Jahre in Nordirland. John DeLorean, der bei General Motors zuvor schon bedeutende Modelle wie den Pontiac Firebird mitentwickelt hatte, wollte ein langlebiges Auto bauen. Doch aus der Idee ging nur ein Modell hervor, das rund 8.500 Mal gebaut wurde: Der DeLorean DCM-12. Die meisten sind jetzt noch in den USA unterwegs - und in Kalifornien wurde Ulli Ziegenfuß auch fündig: Als das nötige Kleingeld zusammen war, bestellte er sich seinen Wagen dort für 25.000 Euro. Allerdings musste er auch noch viel Geld reinstecken - so sind bisher schon mehr als 40.000 Euro Investition zusammengekommen.

Nur Tempo 140?

Auch Axel Lehfeld gehört zu den DeLorean-Liebhabern. Er kann diejenigen aufklären, die verwundert auf den Tacho gucken - denn da hört's bei 140 Kilometer pro Stunde auf. So wenig? "John DeLorean soll gesagt haben, es sei nicht ethisch, schneller zu fahren", klärt Lehfeld auf. Aber er weiß: "Er kann deutlich schneller. Das ist ein Motor mit sechs Zylindern und 2,8 Liter Hubraum drin. Ich hatte eine Diskussion mit dem TÜV wegen der Reifen", erzählt Lehfeld. Dort wiesen ihn die Prüfer mit Selbstverständlichkeit darauf hin, dass er sie bei einer Geschwindigkeit von 210 Kilometern pro Stunde nicht fahren dürfe.

Nichts für den Alltag

Der Motor des DeLorean sitzt am Heck, unter die breite Haube vorne kommt das Gepäck. "Das sollte so groß sein, dass ein Golfsack reinpasst", erklärt Enthusiast Lehfeld, "das war ein Designkriterium von DeLorean." Begeistert seien alle, die bei den Treffen um die Autos herumstehen. Doch im täglichen Gebrauch habe der DeLorean DMC-12 seine Eigenheiten. "Zum Einkaufen sollte man damit nicht fahren", rät Lehfeld. "Man sitzt nämlich tief und sieht hinten nichts. Hinzu kommen die harte Kupplung und die schwergänige Lenkung ohne Servo-Motor bei sehr breiten Reifen." Sein Fazit: Rückwärts einparken ist fast unmöglich. Seine Gesamtbilanz allerdings fällt positiv aus: "Es lässt sich relativ gut fahren. Fast wie ein modernes Auto." Umweltschonend mit Katalysator, sicher, leicht und gering im Spritverbrauch - das sind die Eigenschaften, die aus Sicht von Lehfeld 1981 noch nicht selbstverständlich waren.

