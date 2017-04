Stand: 15.04.2017 18:12 Uhr

Strandsegeln - mit Tempo 70 über die Sandbänke

Strandsegler sind am Sonnabend über die Sandbank vor St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) gefegt. Bei der Oster-Strandsegelregatta gingen etwa 80 Piloten aus ganz Deutschland an den Start, einige kamen sogar aus Bayern. Das Alter der Teilnehmer lag zwischen zehn und 60 Jahren. Mit ihren Gefährten erreichten sie Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern in der Stunde. Weil zu viel Wind wehte, wurde die Veranstaltung nach drei Läufen beendet. Weiter geht es dann am Sonntag.

Bunte Windsäcke in Büsum und Eckernförde

Ganz in der Nähe St. Peter-Ording, in Büsum (Kreis Dithmarschen), finden an diesem Wochenende die fünften Büsumer Drachenflugtagen statt. Knallbunte Windsäcke und schnittige Lenkdrachen fliegen noch bis Sonntag in der Familienlagune Perlebucht. Von 10 bis 18 Uhr gibt es außerdem ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Erwachsene. Am Ostersonntag sorgen Drachen auch in Eckernförde für einen bunten Himmel - von 11 Uhr bis 15 Uhr.

