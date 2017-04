Stand: 19.04.2017 07:30 Uhr

Mit 90 Stufen in die Vergangenheit von Sabine Alsleben

90 Stufen geht es herab - 18 Meter unter die Erde. Eine feuchte Kälte empfängt die Besucher, hier unter dem Helgoländer Oberland herrscht eine konstante Temperatur von 15 Grad. Die Bunker-Mauern sind so feucht, dass sich eine grüne Algenart an den Wänden ausgebreitet hat. Die kommt sonst nur im Regenwald oder der Antarktis vor. Der Bunker ist der Teilbereich des Oberland-Stollens, der beim großen "Big Bang" 1947 nicht zerstört wurde. Seit der Kaiserzeit wurde an dem Bunkersystem unter Helgoland gebaut. Die Überreste sind heute eine Touristenattraktion.

Hitler wollte aus Helgoland eine Festung machen

Aber von vorn: Schon Kaiser Wilhelm II. begann Ende des 19. Jahrhunderts damit, auf Helgoland einen Tunnel zum Binnenhafen zu bauen. Auch erste Bunkeranlagen entstanden. Später, im Zweiten Weltkrieg, ließ Adolf Hitler die Hochseeinsel zu einer Festung ausbauen. Das Ergebnis: ein ausgedehntes Luftschutzstollensystem unter dem Oberland. Die Stollensysteme waren miteinander verbunden.

Britische Bomber zerstörten die Insel

Am 18. April 1945 wurde Helgoland stark von den Briten bombardiert. Der Luftangriff soll etwa 100 Minuten gedauert haben. Mehr als 2.000 Menschen überlebten in dem Bunker. Zwei Tage lang mussten die Menschen in den langen Gängen ausharren, auf Sitzbänken. Als sie den Bunker verließen, war an der Oberfläche alles zerstört. Die Insulaner mussten ihr Helgoland verlassen.

"Big Bang" zerstört die militärischen Anlagen

Zwei Jahre später gab es dann den "Big Bang" - schon vorher hatten die Engländer versucht, die Festungsanlagen durch systematische Sprengungen zu zerstören. Mit etwa 7.000 Tonnen Munition wurden alle militärischen Anlagen zerstört. Der dadurch entstandene Krater bildet das heutige Mittelland an der Südspitze der Insel. Erst 1952 konnten die Helgoländer in ihre Heimat zurückkehren.

Beliebtes Touristenziel

Von den insgesamt 13,8 Kilometer langen Bunkeranlagen waren 750 Meter für Zivilisten ausgelegt. Davon existieren heute noch rund 350 Meter Stollen, die jedes Jahr von mehr als 15.000 Touristen besichtigt werden. Es ist wie eine Reise in die Vergangenheit. Alles wurde, so weit es ging, original erhalten - oder nachgebaut. Zusätzlich gibt es Bilder aus der Kriegszeit und von den Bauplänen des Bunkers.

Übrigens: 1962 wurde die Elektrizität in dem Stollen erneuert - die Helgoländer hatten befürchtet, den Bunker während des Kalten Krieges erneut zu brauchen.

