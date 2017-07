Stand: 19.07.2017 10:30 Uhr

Mit 16 ins Berufsleben: Schulabgänger erzählen von Katrin Bohlmann

Frisch aus der Schule entlassen blickt Michelle Schmidt zuversichtlich in die Zukunft: Sie will Frisörin werden. An der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen in Ratzeburg hat die 16-Jährige nach der neunten Klasse den ersten allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA) gemacht - früher hieß der Hauptschulabschluss. Jetzt freut sich Michelle auf ihren neuen Lebensabschnitt, denn Frisörin zu sein ist ihr Traumjob. "Ich hatte vorher schon zwei Praktika in Friseurläden gemacht. Dadurch habe ich schon einmal vorgefühlt", erzählt die junge Ratzeburgerin. Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, hatte sie keine: Nach den Sommerferien beginnt Michelle ihre Ausbildung in einem Ratzeburger Friseursalon.

Viele wollen noch einen weiteren Abschluss machen

Fünf Jahre ging Michelle auf die Gemeinschaftsschule - eine Zeit, die sie geprägt hat. "Es ist schon ein komisches Gefühl, die Klassenkameraden nicht mehr zu sehen", sagt sie, "aber es wird jetzt spannend in der Ausbildung." Sie gehört zu den wenigen in ihrer alten Klasse, die mit dem ersten allgemeinbildenden Schulabschluss abgehen. Die meisten bleiben, um den mittleren Schulabschluss (MSA, früher Realschulabschluss) zu machen. Andere wiederholen die neunte Klasse.

Auch Michelle hätte weitergehen können. Aber sie hatte Angst, den höheren Abschluss nicht zu schaffen. "Ich will lieber jetzt schon Geld verdienen", verrät sie, "und außerdem kann ich dann immer noch meinen Realschulabschluss machen."

Aufgeregt in die Berufswelt

Auch Svea Ballermann aus Ratzeburg ist nach der neunten Klasse abgegangen. Mit dem ESA in der Tasche macht sie jetzt eine Ausbildung in einem Maler- und Lackiererbetrieb in Mölln. Doch nach der Stelle musste sich die 16-Jährige länger umgucken. "Ich habe im Internet nach Betrieben in der Nähe von Ratzeburg gesucht. Aber es hat keiner auf meine Anfragen für ein Praktikum reagiert", erzählt sie. Schließlich meldet sich die Firma aus Mölln. Dort macht sie ein zweiwöchiges Praktikum. "Das hat mir sehr viel Spaß gemacht", sagt Svea, "und danach habe ich gefragt, ob ich dort eine Ausbildung machen kann." Auch für sie ist es ein merkwürdiges und zugleich aufregendes Gefühl, die altvertraute Schule zu verlassen und neue Freunde zu suchen.

Kammern relativ zufrieden mit Azubi-Lage NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 10.07.2017 07:00 Uhr Autor/in: Cassandra Arden So schlecht sieht es gar nicht aus in diesem Jahr: Die Kammern in Schleswig-Holstein bewerten die Auszubildenden-Situation insgesamt positiv. Dennoch sind viele Stellen noch unbesetzt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Das Lernen ist nicht vorbei

Nach den Sommerferien geht die junge Frau aber erst einmal ein Jahr zum Berufsbildungszentrum (BBZ) nach Mölln. Das gehört zur Ausbildung dazu. Das Lernen ist also nicht vorbei. "Svea zeichnet gern und ist talentiert", sagt Schulleiter Henning Nitz. Vor allem Comics zeichnet sie viel und gerne. Ob ihr das aber beim Malen und Lackieren in dem Fachbetrieb hilft, wird sich noch zeigen.

Freunde von Svea waren auf dem Gymnasium. "Die haben es aber nicht geschafft, sie mussten schon in der siebten Klasse abgehen, weil es so schwer war", sagt sie. Vergleiche mit Gymnasiasten sind Svea egal. "Jeder muss seinen eigenen Weg gehen."

Perspektiven schärfen durch Praktika und Beratung

Michelle Japp aus Sterley bei Ratzeburg geht einen etwas anderen Weg als ihre Klassenkameraden. Die 16-Jährige verlässt zwar auch die Gemeinschaftsschule mit dem ersten allgemeinbildenden Schulabschluss, also dem früheren Hauptschulabschluss, aber sie drückt weiterhin die Schulbank.

Am Regionalen Berufsbildungszentrum (BBZ) in Mölln möchte sie ihren mittleren Schulabschluss nachholen, den ehemaligen Realschulabschluss. Sie verbindet das mit einem Praktikum in einem Kosmetikstudio in der Eulenspiegel-Stadt: Ein Jahr lang, zwei Tage in der Woche. "Ich weiß einfach noch nicht so genau, was ich später machen will. Es wäre schon cool, jetzt schon Geld zu verdienen. Aber ich kann ja auch nicht irgendeinen Beruf nehmen, wenn ich daran gar keinen Spaß habe", meint Michelle. "Außerdem fühle ich mich noch zu jung, um zu arbeiten."

Zeit des Abschieds

Sie freut sich auf die neue Zeit, ist aber auch traurig, ihre Freunde aus der Gemeinschaftsschule in Ratzeburg nicht mehr regelmäßig sehen zu können. Deswegen ist es auch ein komisches Gefühl für sie - diese Zeit des Abschieds. Vielleicht geht Michelle nach dem MSA auch noch weiter zur Schule. "Man kann sich ja hocharbeiten: vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur und Studium. Jeder ist eben besonders auf seine Art", findet die 16-Jährige.

Ratzeburger Schule unterstützt bei der Berufsfindung

Gut die Hälfte der knapp 140 Neuntklässler der Ratzeburger Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen waren zur ESA-Prüfung angemeldet. Die anderen sind automatisch in die 10. Klasse versetzt worden. 32 Schülerinnen und Schüler haben den "Hauptschulabschluss" geschafft. Schulleiter Henning Nitz weiß, dass die Abgänger es in der Berufswelt schwer haben - und dass es dabei sehr wohl Unterschiede gibt. Deswegen hilft die Schule. "Wir bieten in der achten und neunten Klasse jeweils zweiwöchige Berufspraktika an. Außerdem haben wir eine Berufsberaterin im Hause, die individuell die Schüler berät", erklärt Nitz.

Schulleiter Nitz: Einsatzbereitschaft, Leistungswille und Fleiß zählt

Auch die Lehrer helfen bei der Berufswahl. "Viele der Schüler haben schon konkrete Vorstellungen, was sie wollen. Nicht immer werden diese erfüllt", sagt Nitz. Durch die Beratungen würden die Perspektiven der Schüler noch einmal geschärft. Und: Durch die Praktika hätten viele ihre Ausbildungsplätze bekommen. Der Schulleiter, der seit zehn Jahren in Ratzeburg an der Gemeinschaftsschule ist, beobachtet, dass die meisten Schüler das Ziel haben, einen möglichst hohen Schulabschluss zu erreichen. Grundsätzlich glaubt Nitz, dass seine Schüler gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. "Es kommt auf Einsatzbereitschaft, Leistungswille und Fleiß an. Wenn die Chefs merken, dass der Auszubildende für seinen Job und die Firma brennt, kann er weiterkommen."

Was wird aus Michelle Schmidt, Svea Ballermann und Michelle Japp? Wir bleiben dran und verfolgen den Weg der drei jungen Frauen von der Ratzeburger Gemeinschaftsschule.

Weitere Informationen mit Audio Tausende Azubi-Stellen noch frei Die Kammern sind eigentlich ganz zufrieden: In diesem Jahr wurden bisher mehr Ausbildungsverträge abgeschlossen als im Vorjahr. Aber bestimmte Berufe suchen noch dringend Nachwuchs. mehr Restaurants in Sorge: Weniger Azubis, mehr Ruhetage Hotels und Restaurants klagen über akuten Fachkräftemangel. Das hat mittlerweile auch Auswirkungen auf die Gäste. Mancherorts werden die Karten kleiner, und es gibt extra Ruhetage. mehr Tischler suchen dringend Nachwuchs In Hamburg und Schleswig-Holstein beklagen Tischlereibetriebe einen Nachwuchsmangel. Das ergab eine Umfrage der IG Metall. Dabei ist das Handwerk bei Lehrlingen eigentlich beliebt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.07.2017 | 08:00 Uhr