Stand: 10.10.2017 09:25 Uhr

Ministerium: Erst saniert, dann wieder aufgerissen

von Christian Wolf

Seit fast zwei Jahren wird das Bildungsministerium in Kiel aus Brand- und Denkmalschutzgründen saniert. Arbeiter mussten unter anderem eine zusätzliche Fluchttreppe in das achtstöckige Gebäude bauen. Für die Zeit der Arbeiten waren die mehr als 170 Mitarbeiter des Ministeriums in ein Gebäude in die Kieler Innenstadt gezogen. Eigentlich sollten sie schon wieder zurück sein. Doch daraus wird nichts: Weil nachträglich ein Datennetz erneuert werden soll, verzögert sich die Sanierung. Der Geschäftsführer des Gebäudemanagements Schleswig-Holstein, Frank Eisoldt, geht von bis zu sechs Monaten aus.

Datennetz-Entscheidung fällt erst spät

"Wenn ein Gebäude saniert wird, gehen wir nicht so vor, dass wir sagen, was alles gemacht werden muss. Dafür sind einfach die Mittel nicht da", erklärt Eisoldt. Stattdessen wird nur das gemacht, was auch getan werden muss. Im Fall des Bildungsministeriums war das nach seinen Angaben in erster Linie der Brandschutz und die Sanierung der Kantine sowie der Sanitär-Anlagen. Erst während der Arbeiten entschied die damalige Landesregierung aus SPD, Grünen und SSW, auch das Datennetz auf den neuesten Stand zu bringen. Dadurch steigen die ursprünglich geplanten Gesamtkosten von drei Millionen Euro laut Eisoldt um 770.000 Euro.

Behörden schieben sich die Schuld zu

Für die Erneuerung des Datennetzes im Bildungsministerium müssen die Arbeiter teilweise bereits sanierte Räume wieder aufreißen, damit entsprechende Kabel verlegt werden können. Aus dem Bildungsministerium heißt es, dass dafür erst etwa im April dieses Jahres die Freigabe aus der Liegenschaftsverwaltung im Finanzministerium gekommen sei. "Es wäre sicherlich eleganter gewesen, die Entscheidung schon vorher in die Planung mit einzubeziehen. Aber die Entscheidung der damaligen Landesregierung kam später. Und wir müssen als Bauherren und Projektleiter darauf reagieren", erklärt Eisoldt.

Viele Mitarbeiter ziehen bald zurück

Die eine Hälfte der mehr als 170 Mitarbeiter des Bildungsministeriums kann laut Gebäudemanagement Schleswig-Holstein voraussichtlich schon im Dezember wieder ins alte Ministerium umziehen. Im kommenden Jahr folgt die andere Hälfte.

Sanierung im Bildungsministerium verzögert sich NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 10.10.2017 07:00 Uhr Autor/in: Christian Wolf Das Bildungsministerium in Kiel ist gerade frisch renoviert worden. Nun überholen neue Pläne die Arbeiten. Bereits sanierte Räume müssen für rund 770.000 Euro wieder aufgerissen werden. Apache Tomcat/7.0.55 - Error report HTTP Status 416 - type Status report message description The requested byte range cannot be satisfied. Apache Tomcat/7.0.55

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.10.2017 | 07:00 Uhr