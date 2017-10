Stand: 29.10.2017 14:32 Uhr

Millionenschaden nach Amokfahrt mit Gabelstapler

Auf dem Terminal-Gelände des Skandinavienkais in Travemünde hat in der Nacht zu Sonntag ein Mann mit einem Gabelstapler einen Millionenschaden angerichtet. Der 28-jährige Mann setzte sich in einen 32-Tonnen-Stapler, startete den Motor des schweren Geräts und gab Gas. Er fuhr zielgerichtet in Richtung von 40 Autos - darunter viele Neuwagen. Die Autos spießte er dabei Stück für Stück mit der Forke des Gabelstaplers auf und drehte auch einige aufs Dach. Polizeisprecher Dierk Bürbrook vermutet, dass der Mann das mit voller Absicht tat.

Amokfahrt mit 1,14 Promille

Laut Polizei in Lübeck hatten andere Hafenarbeiter die Fahrt mitbekommen und die Beamten alarmiert. Die Polizei stellte einen Atemalkoholwert von 1,14 Promille bei dem Mann fest, so Polizeisprecher Dürbrook: "Der Mann war nicht unerheblich alkoholisiert. Er wird jetzt langsam aber sicher zu sich kommen und man wird sich mit ihm beschäftigen. Wer den ganzen Schaden zu bezahlen hat, das muss dann geklärt werden."

Staplerfahrer zerstört Autos im Lübecker Hafen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 29.10.2017 14:00 Uhr







Fahrt endet mit Gewaltandrohung

Unter Androhung von Pfefferspray und nur mit Gewalt konnten die Polizisten den Fahrer in der Nacht aus dem Stapler holen. Verletzt wurde bei der Amokfahrt niemand. Die Hintergründe der Tat will jetzt die Staatsanwaltschaft klären.

