Millionen-Coup: Vier Jahre Haft für NOB-Mitarbeiter

Weil er der Nord-Ostsee-Bahn (NOB) 1,3 Millionen Euro gestohlen haben soll, muss ein früherer NOB-Angestellter jetzt vier Jahre ins Gefängnis. Das Flensburger Landgericht sah es als erwiesen an, dass der 45-Jährige als Systemadministrator von 2006 bis 2011 insgesamt 282 Mal Geld aus zwei Automaten genommen hatte, in die Zugbegleiter ihre Einnahmen von Fahrgästen und Schwarzfahrern deponierten. "Bei der NOB fehlt viel Geld, und bei Herrn H. ist viel Geld angekommen, von dem wir nicht wissen, wo es herkommt", sagte der Vorsitzende Richter Mathias Eggers zu dem Indizienprozess.

1,3 Millionen Euro gestohlen? NOB-Mitarbeiter vor Gericht Nachrichten für Schleswig-Holstein - 23.03.2017 18:30 Uhr Er soll knapp 1,3 Millionen Euro Bargeld aus Einzahlungsautomaten der Nord-Ostsee-Bahn gestohlen haben. Der ehemalige Systemadministrator steht jetzt in Flensburg vor Gericht.







Urteil nicht rechtskräftig

Die Hauptverhandlung war wegen eines Beweisantrages von 2015 bis 2017 ausgesetzt worden. Sechs Monate der Freiheitsstrafe gelten wegen der langen Verfahrensdauer bereits als verbüßt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung will in Revision gehen. Es sei nichts bewiesen, sagt der Anwalt des Angeklagten.

Zugbegleiter mussten Differenzen ausgleichen

Die Taten fielen nach Angaben des Sprechers so lange Zeit nicht auf, da das Geld aus den Automaten von einem Geldtransport-Unternehmen abgeholt worden war - und diese Summen nicht mit den Einzahlungen der Kontrolleure überprüft worden seien. "Geringe Differenzen sind sonst vom jeweiligen Zugbegleiter nachgefordert worden", sagte der Sprecher.

Hatte der Angeklagte die Schlüssel?

Am ersten Prozesstag vor einer Woche hatte ein Gutachter ausgesagt, alle Geldbewegungen im Automaten würden digital aufgezeichnet. Genau diese Daten seien manipuliert worden. Daten seien überschrieben und gelöscht worden. Der Angeklagte war als Angestellter der NOB für deren Computersysteme zuständig und laut Staatsanwaltschaft mit dem System des Automaten vertraut. Um an das Geld in den Automaten zu kommen, braucht man mehrere Schlüssel. Der Verteidiger sagte, sein Mandant habe diese Schlüssel nicht besessen.

Prozessbeginn: 1,3 Mio aus Automaten gestohlen? NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 23.03.2017 16:00 Uhr Autor/in: Cassandra Arden Vor dem Flensburger Landgericht hat ein Prozess gegen einen ehemaligen Mitarbeiter der Nord-Ostsee-Bahn begonnen. Laut Anklage hat er knapp 1,3 Millionen Euro aus Einzahlungsautomaten gestohlen.







