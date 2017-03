Stand: 27.03.2017 17:32 Uhr

Mehr Meeresforschung als Kiel hat 2020 keiner

Es ist eines der größten Bauvorhaben im Bereich Wissenschaft und Forschung in ganz Deutschland: der neue Meeresforschungs-Campus in Kiel. Am Montag wurde offiziell der Grundstein für das 90-Millionen-Euro-Projekt am Ostufer der Kieler Förde gelegt. Bis 2020 entstehen auf dem Gelände des ehemaligen Seefischmarktes auf 30.000 Quadratmetern 170 Labore, fast 250 Büros sowie als Herzstück eine digitale Zentralbibliothek innerhalb eines Rechen- und Datenzentrums. Außerdem sollen in einer Lagerhalle auf 1.500 Quadratmetern Meeresboden-Proben gelagert werden können. Für besonders empfindliche Proben werden zwei Tiefkühl-Zellen gebaut. Darin lagern die Proben bei bis zu -40 Grad offenbar besonders sicher und schonend.

"Meeresforschung ist Zukunftsforschung" Schleswig-Holstein Magazin - 27.03.2017 19:30 Uhr Am Ostufer der Kieler Förde entsteht das neue Geomar Helmholtz-Zentrum - laut Peter Herzig der größte Meeresforschungscampus in Europa. Der Direktor spricht über eine zukunftsweisende Arbeit.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Der Bund übernimmt 90 Prozent der 90 Millionen Euro

Die Wissenschaftler des Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung wollen auf dem Campus vor allem Zukunftsfragen auf den Grund gehen: Wie können umweltverträglich Rohstoffe aus dem Meer gewonnen werden? Wie kann verhindert werden, dass die Ozeane weiter übersäuern? Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) sagte, der Geomar-Neubau bedeute einen großen Schritt für die Zukunft des Forschungslandes Schleswig-Holstein. 90 Prozent der Kosten für den Bau übernimmt der Bund, das Land steuert die restlichen zehn Prozent dazu. Laut Geomar wird Kiel mit dem Geld zum größten Meeresforschungsstandort in Europa.

Oberbürgermeister Kämpfer: Ein Stück Stadtentwicklung

Bislang gibt es zwei Geomar-Standorte in Kiel - an beiden Seiten der Förde. Mit dem Neubau sollen diese am Ostufer vereint werden. 1.000 Menschen werden dort mittelfristig arbeiten. Für Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) ist das Vorhaben auch ein Stück Stadtentwicklung. Für den Stadtteil Wellingdorf und seine Umgebung am Kieler Ostufer sei dies von enormer Bedeutung, so Kämpfer.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 27.03.2017 | 19:30 Uhr