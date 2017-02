Stand: 20.02.2017 17:20 Uhr

Megajacht: Werft und Eigner ringen um Millionen

Zwei sogenannte Shipkeeper sorgen derzeit dafür, dass die Mega-Jacht "A" im Hafen von Gibraltar bleibt. Die größte private Segeljacht der Welt steht dort seit vergangener Woche unter Arrest - beantragt von einem Anwalt der Werft Nobiskrug. Es geht um offene Rechnungen. Insgesamt etwa 15,3 Millionen Euro fordern die schleswig-holsteinischen Schiffbauer vom Eigner, dem russischen Milliardär Andrey Melnichenko. Ein Sprecher des Eigners sagte, er hoffe, dass die unglückliche Episode in den kommenden Tagen vorbei ist. Erste Gespräche zwischen beiden Seiten fanden nach NDR Informationen am Montag vor Gericht in Gibraltar statt. Gleich zwei Mal saßen die Parteien zusammen, konnten sich jedoch nicht auf eine Sicherheit einigen. Erst wenn die mehr als 15 Millionen Euro auf einem Konto liegen, auf das das Gericht Zugriff hat, kann die Crew der "A"ihre Reise fortsetzen. Am Dienstag soll es eine weitere Gerichtsverhandlung geben.

Werft und Subunternehmer warten auf Geld

Die Segeljacht verließ vor zwei Wochen die Bauwerft in Kiel und lief am Mittwoch in Gibraltar ein. Nach Informationen von NDR 1 Welle Nord war ein kurzer Tank-Stopp geplant. Anschließend sollte das Schiff weiter nach Cartagena in Spanien fahren. Ein Anwalt aus Gibraltar reichte aber beim obersten Gericht des britischen Überseegebietes einen Anspruch wegen Vertragsbruch ein. Das Papier liegt NDR 1 Welle Nord vor. Darin heißt es, die letzte Rechnung in Höhe von 9,8 Millionen Euro für die Jacht sei nicht bezahlt worden. Außerdem geht es um etwa 5,5 Millionen Euro für Subunternehmer von Nobiskrug sowie Zinsen und Gebühren.

Geld ist auf einem Treuhand-Konto

Über die Restzahlung von knapp zehn Millionen Euro hatten Werft und Eigner nach Angaben dessen Sprechers schon verhandelt. Es sei dabei um Behebung von Mängeln durch die Werft gegangen. Einzelheiten nannte er nicht. Die Zahlung war zum 27. Januar fällig. Am 3. Februar liefert Nobiskrug das Schiff offiziell ab. Das Geld ist nach Angaben des Sprechers auf einem Treuhand-Konto hinterlegt und sollte freigegeben werden, sobald der Streit beigelegt ist.

Nobiskrug mit seiner Zentrale in Rendsburg am Nord-Ostsee-Kanal beantwortete keine Fragen dazu. "Zum Sachverhalt des laufenden Verfahrens wird Nobiskrug sich nicht äußern", teilte eine Sprecherin am Montagmorgen mit.

In Gibraltar gilt englisches Recht

Der Arrest von Schiffen dient dazu, offene Forderungen zu sichern. Der Eigner hat die Möglichkeit, die Forderung zu begleichen oder eine Sicherheit zu hinterlegen. Ansonsten wird das Schiff verkauft oder versteigert. Das ist nach Angaben der Hafenbehörde von Gibraltar in den meisten Arrest-Verfahren der Fall. Laut Hafenbehörde hat die örtliche Justiz viel Erfahrung damit: "Wir können solche Situationen sehr schnell und schmerzlos lösen", wird der dafür zuständige Gerichtsbeamte Liam Yeats auf der Internetseite der Gibraltar Port Authority zitiert. Gibraltar liegt im Süden der iberischen Halbinsel, gehört aber zum britischen Königreich. Dementsprechend gilt dort auch englisches Recht.

Verband hält Schritt für normal

Nach Angaben des Deutschen Boots- und Schiffbauer-Verbands gibt es in vielen Fällen Streit zwischen Werften und Eignern. Der Vorgang sei eigentlich ziemlich normal, sagte Verbands-Geschäftsführer Claus-Ehlert Meyer am Montag NDR 1 Welle Nord. Er würde sich sogar wünschen, dass deutsche Werften öfter diesen Schritt ergreifen würden.

Gesamtkosten: 400 Millionen Euro

Die "A" ist ein Schiff der Superlative: Der Hauptmast ragt etwa 100 Meter in die Höhe. Die Jacht ist 142 Meter lang, 25 Meter breit und verfügt über jede Menge außergewöhnlicher Extras: Teile des Rumpfes sind aus Glas und ermöglichen so einen Blick unter Wasser. Das Schiff kostet nach unbestätigten Medienberichten insgesamt etwa 400 Millionen Euro.

Heimathafen auf den Bermudas

Auftraggeber ist der russische Unternehmer Andrey Melnichenko. Das Magazin "Forbes" schätzt sein Vermögen auf 13,2 Milliarden US-Dollar und listet ihn derzeit auf Platz 139 der reichsten Menschen. Melnichenko lässt den Bau des Schiffes über die Projektfirma Valla Yachts Limited auf den Bermudas abwickeln. Die Hauptstadt des kleinen Inselstaates ist auch offizieller Heimathafen des Dreimasters.

